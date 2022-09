¿El fútbol mexicano perjudicó a Dani Alves? Tite explica las razones por las que dejó fuera a la estrella de Pumas de la UNAM

Luego de muchos meses de especulaciones, el fútbol mexicano y Pumas de la UNAM se hizo con los servicios de Dani Alves. El futbolista brasileño llegó como toda una estrella a México, pero esto le puede costar su participación el Mundial de Qatar 2022.

Hace unos días, Tite sorprendió a todo el balompié azteca al no convocar a Dani Alves a la selección de Brasil para sus duelos amistosos ante Ghana y Túnez. En la lista del brasileño figuran hasta cuatro delanteros que en teoría estarían por delante del futbolista de Pumas de la UNAM.

Justo antes de que se concretara el traspaso de Alves al fútbol mexicano, Tite le habría dado el visto bueno al jugador para su llegada al balompié azteca. Una de las mayores preocupaciones era que el ex jugador de la Canarinha perdiera sus opciones de disputar el Mundial por no estar en el fútbol de Europa. Pero luego de este respaldo, Tite le habría dado la espalda.

¿Por qué Tite no convocó a Dani Alves?

El estratega brasileño puso como argumentos las atípicas condiciones con las que llegó Dani Alves a México. A pesar de que el brasileño ha logrado jugar una decena de partidos en la Liga MX, Tite consideró de que aún no está listo.

“Dani llegó a México y cinco días después debutó. No hubo pretemporada. Tuvo una gastroenteritis que le hizo perder masa muscular. Eso afectó claramente su rendimiento en su estado físico. Sabemos que lo puede hacer, pero de momento no está en condiciones de estar cono nosotros estos dos partidos. Pero, tratándose del Mundial, puede volver“, explicó el seleccionador de Brasil. View this post on Instagram A post shared by Daniel Alves (@danialves)

