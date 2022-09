Maite Perroni confirma que su boda será en unas semanas y adelanta que tiene todo listo: “Ya casi llega”

A unos días de que Maite Perroni y Andrés Tovar anunciaran su compromiso, la pareja confirmó que se casan el próximo mes, incluso ya tienen todo preparado para una ceremonia a la que solo asistirá su familia y amigos más cercanos.

Luego de expresar lo feliz que se encuentra por la invitación que recibió para celebrar las fiestas patrias iluminando el Empire State, en Nueva York, con los colores de la bandera de México, Maite Perroni también reveló que ya tienen fecha para su boda.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la ex RBD confirmó que se casa a principios de octubre, por lo que ya tiene todo listo para este gran día.

“9 de octubre, ya estamos muy cerca, ya siento que estamos ahí. Estamos muy contentos. Ya casi llega la fecha. Ya tengo todo listo, estamos más que preparados para celebrar con todos nuestros amigos y familia“, dijo.

Pese a que falta muy poco para que el gran día llegue, destacó que para ellos lo más importante era contar con la presencia de su familia y que la celebración fuera en su país.

“Para nosotros México es nuestra base, nuestra familia, nuestra casa, nuestro país y estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y la gente que ha sido un pilar muy importante en nuestra historia así que estamos contentos”, explicó.

Asimismo, hizo énfasis en que será una ceremonia íntima, por lo que al ser cuestionada si alguna de sus excompañeras de la telenovela ‘Rebelde’ podrían ser sus damas de honor descartó por completo esta idea.

“No voy a tener damas, va a ser familia totalmente, pero claro que van a estar todos nuestros amigos y la gente que amamos van a estar ahí”, sentenció ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

En cuanto a los rumores que aseguran podrían haber vendido el enlace con una revista, Maite Perroni dejó claro que es un momento especial con el que no pretenden hacer ningún tipo de negocio, es por eso que le darán la importancia que merece: “No vamos a vender la boda. Creemos que es un evento personal, familiar y para nosotros es muy importante no lucrar con nuestra vida privada ni con un evento tan importante como lo es para nosotros el empezar a formar nuestra familia y los medios que se sumen de forma amorosa y positiva van a ser bienvenidos”.

Finalmente expresó sus deseos de que sea un evento seguro para todos los asistentes, aunque están conscientes de que no pueden tener el control de todo en especial de la información que se genere, pero están muy contentos de que la fecha esté tan cerca.

