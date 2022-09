VIDEO: Así fue la propuesta de matrimonio de Maite Perroni y Andrés Tovar

Después de que la actriz y cantante mexicana, Maite Perroni se robó todos los reflectores en los medios del espectáculo después de compartir varias fotografías en las que anunció que Andrés Tovar le propuso matrimonio después de varios meses de intenso noviazgo.

La protagonista de producciones como “Rebelde”, “¿Quién mató a Sara?” y “El juego de las llaves” concedió una entrevista en la que brindó importantes detalles sobre el romántico momento que vivió junto al reconocido productor de televisión.

En una entrevista compartida por “Venga La Alegría”, la modelo de 39 años negó de manera contundente que ya se haya casado con su actual prometido, pues durante el fin de semana pasado diversos medios de la farándula corrieron el rumor que ya celebraron su boda.

Sin guardarse nada, Maite Perroni dijo que recibió la propuesta de matrimonio durante un viaje en helicóptero. Ambos estaban disfrutando del paisaje cuando Andrés Tovar sacó el anillo de compromiso y le pidió casarse con ella. Detalló que inmediatamente comenzó a llorar.

¡Maite Perroni nos comparte cómo fue que recibió el anillo de compromiso en un helicóptero! 🙌💍🚁 ¡Además negó que esté embarazada! #VLA #EsteMiércolesVoy pic.twitter.com/UR9inB0Fhc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 14, 2022

“Estábamos en un viaje precioso y de repente la sorpresa. Yo lloré, lloré y lloré” MAITE PERRONI

En este sentido, la también cantante negó que estén esperando a su primer bebé, por lo que pidió a sus seguidores que no crean todo lo que se dice en los distintos medios de la farándula. Contó que toda la información de su relación la compartirán en sus redes sociales.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Maite Perroni subió varias imágenes que demuestran el romántico momento que tuvo en compañía de su ahora prometido, quien la sorprendió con un hermoso y costoso anillo de compromiso.

“Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo”, señaló Tovar. Mientras que Maite escribió en redes sociales: “Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”. View this post on Instagram A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

