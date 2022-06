Maite Perroni confiesa que las mentiras sobre su pareja afectaron su carrera

Click to share on Facebook (Opens in new window)

“Violentó, faltó el respeto, comunicó desinformadamente, inventó una historia que no existió jamás y por supuesto que hizo daño“… Así de clara Maite Perroni confiesa como las mentiras sobre su pareja con el productor Andrés Tovar, afectaron hasta su carrera.

Desde España, donde está presentando la película ‘Sin Ti No Puedo’, la actriz mexicana habló en exclusiva con ‘Primer Impacto’ y como no lo había hecho antes, contó la pesadilla que vivió en el momento que comenzó su historia con el amor de su vida.

“No es justo que la gente diga mentiras sobre ti y todo lo que está publicado en esa revisa es una mentira… Yo no voy a asumir un lugar que no me corresponde, no voy a asumir un título que no me corresponde, no voy a asumir una historia que no es mía, es la historia que quisieron contar, es la historia que fue conveniente para la situación que se estaba dando, pero no es la historia que yo he vivido, y no es la realidad, y no la voy a tomar como la verdad”, le siguió diciendo Maite al periodista.

¿A qué se refiere la ex RBD? Al artículo que la revista TvNotas México publicó en donde aseguraban que Maite Perroni era la tercera en discordia en el matrimonio entre Tovar y su ex, Claudia Martin. La Pareja demandó a la editorial, proceso que aún sigue su curso y que podrían tomar hasta dos años en tener una resolución.

Mientras tanto, los abogados de Perroni-Tovar consiguieron que la revista no pueda hablar sobre ellos mientras dude el proceso. Sin embargo, Pamela Silva, presentadora de ‘Primer Impacto’, relató que TvNotas México incumplió ese mandato, alegando que el responsable de escribir el artículo es el autor y no la editorial.

Mientras aún surfean esa historia difícil que comenzó paralela a la de amor, Maite está feliz con todo lo que está sucediendo en su carrera, como el protagonismo de esta película, y la grabación de la tercera temporada de ‘Oscuro Deseo’, como en su vida personal instalada entre España y México.

“Cuando estás en pareja puedes crear una vida donde sea, lo importante es que juntos se acompañen y puedan disfrutar de estar en compañía, y el hogar está donde está el corazón”, aseguró y también confesó que está, “Totalmente feliz”.

Sobre la posibilidad de ser madre, rumor que ha circulado en más de una oportunidad durante este año, ella asegura que tiempo al tiempo, dejar fluir es el tránsito más importante para ella y su pareja.

MIRA AQUÍ EL ADELANTO DE ‘SIN TI NO PUEDO’:

