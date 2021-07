El exnovio de Maite Perroni, Koko Stambuk, niega intentar dañar la reputación de la actriz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Maite Perroni dejó en claro que no dejará que nadie ensucie su imagen y ahora su ex pareja, el músico Koko Stambuk, se pronunció al respecto del problema en el que su ex prometida se vio envuelta hace unas semanas.

Luego de que la actriz de 38 años asegurará que procederá legalmente a quienes la difamaron, Stambuk, de 44, habló sobre el tema y aclaró que no hay ningún conflicto con su ex. “No para nada (hay problema), con Maite no pasa nada”, declaró recientemente a Despierta América.

El músico aseguró que terminaron como amigos, en la mejor de las situaciones y dijo que la quería mucho. Ambos sostuvieron un romance de siete años.

El también productor musical desmintió que él haya filtrado información a la revista. “Son mentiras todo. No hay nada que creer, no es verdad”, condenó.

Y acerca de la manera en la que ocurrió su ruptura con Maite, Stambuk aseguró que no hubo infidelidad por parte de ninguno de los dos.

Fue a principios de junio que el representante legal de Maite Perroni aseguró que tomarían acciones legales contra quienes difamaron a la ex RBD para dañar su reputación; se dijo que fue la actriz de Oscuro Deseo la culpable de el divorcio entre Claudia Martín y Andrés Tovar.

“Tenemos identificado ya quién fue el redactor de esa nota, a pesar de que se haya firmado con seudónimo. Y tenemos perfectamente ubicado, y con la prueba, y detectado, sabemos cómo se llevó esa información; por una parte, la señora Martín y, por la otra parte, que fue con la que empataron el resto de la nota“, destacó el experto en leyes al programa Hoy.

Ahora parece que Maite se ha olvidado un poco del tema y ha pasado el asunto a su equipo de abogados. Por su parte, Claudia Martín ha declarado que se encuentra tranquila y concentrada en su trabajo, dejando ver que no le preocupan las acciones de Perroni.

“Yo (me encuentro) muy bien, muy bien, trabajando y agradecida con mis seres queridos y mi familia. Yo creo que la gente que siempre ha estado ahí, no me queda más que agradecerles, siempre va a ser lo más importante, sobre todo que apoyen mi trabajo”, declaró al matutino conducido por Andrea Legarreta.

