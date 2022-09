“Se burlaron de la gente y del boxeo”: ex campeón mundial mexicano atacó al Canelo Álvarez 

El Canelo Álvarez volvió a la senda del triunfo luego de vencer por decisión unánime a Gennady Golovkin en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada. La pelea había generado muchas expectativas, pero estas no fueron cumplidas según el ex campeón mundial Alfonso Zamora.

Los mismos espectadores se hicieron sentir con algunas protestas durante el espectáculo. Se esperaba que el cierre de esta trilogía finalizara con una gran exhibición dentro del ring, pero realmente concluyó con un descafeinado combate desequilibrado.

“Para ser concreto, es el sparring más caro que he visto en mi vida, así de simple (…) Fue un sparring ese, un sparring bien planeado. Con guantes grandes y en un peso que no era”, sentenció el medallista olímpico en una entrevista con el Izquierdazo.

El combate que se concluyó en los 12 rounds no entregó grandes emociones. Zamora fue muy tajante con el resultado del mismo al insinuar que todo ya estaba previamente preestablecido. El ex boxeador mexicano considera que la pelea estelar del 17 de septiembre fue una burla a los espectadores y al boxeo en general.

“Pensé que iba a ser una guerra. Mi expectativa era que íbamos a ver un tremendo agarrón con dos cabrones con deseo de matarse porque ya se habían golpeado los dos en alguna ocasión, pero salieron a entrenar (…) Esto fue una burla. Se burlaron de la gente que creía en ellos, del mismo boxeo”, sentenció.

¿La culpa es de Saúl Álvarez?

Finalmente, Alfonso Zamora le otorgó toda la responsabilidad al Canelo Álvarez. El ex peleador considera que el azteca tuvo el combate en sus manos y no arriesgó más de la cuenta.

“Canelo obviamente es el que lleva toda la responsabilidad ahí. Si canelo hubiera querido se mete más a fondo. No quiso, no lo hizo. La verdad ya no vuelvo a ver al Canelo pelear”, concluyó.

