En el piso, Dua Lipa se luce usando un minivestido de color café y medias negras

Dua Lipa ha causado sensación en Instagram gracias a unas fotos en las que explota al máximo su faceta de modelo. Posando en el piso la artista británica lució su figura en un sexy vestido de color café, y su look lo complementó con medias negras. Hasta el momento las imágenes han obtenido más de dos millones de likes.

Dua se encuentra en México, ya que el 21 de septiembre ofrecerá un concierto en el Foro Sol, uno de los inmuebles con mayor capacidad en los que se ha presentado durante su gira mundial Future nostalgia. La efusividad de los fans no se hizo esperar, y muchos de ellos fueron a solicitarle un autógrafo.

En su visita a México Dua Lipa ha lucido muy elegante, protegiéndose del frío con outfits de piel; mientras comía en un restaurante ella captó en video cómo un admirador sostenía afuera una figura de cartón con su imagen, lo cual le pareció un gran detalle. View this post on Instagram A post shared by Central Dua Lipa (@dualipacentral)

