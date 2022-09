Ninel Conde se muestra a bordo de un yate y con bata transparente

Ninel Conde ha vuelto a lucir su escultural figura, ahora en un breve video que compartió en su cuenta de Instagram y que la muestra a bordo de un yate usando una bata transparente, de la cual se despoja para revelar su traje de baño en color dorado.

Esas imágenes fueron captadas durante las grabaciones del video de “La vida es pa’ gozarla”, el dueto que el bombón asesino hizo con Lorenzo Méndez. Ella se ha dedicado a promover el clip, que ha resultado todo un éxito a tan sólo unos días de haberse estrenado.

Ninel realiza sus rutinas de ejercicios diariamente, lo que le permite presumir un cuerpo muy tonificado; en una de sus recientes publicaciones de Instagram mostró su abdomen de acero, y de usar un top azul y joggers pasa de inmediato a lucir su figura en un body blanco con aplicaciones. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

