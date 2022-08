El antes y después de Ninel Conde: así se veía la famosa antes de convertirse en ‘El bombón asesino’

Ninel Conde cuenta con una de las trayectorias más conocidas en Latinoamérica, pues no solo ha brillado en los escenarios, también en televisión. Fue gracias a su talento, carisma y belleza que la mexicana ha conquistado al público durante décadas.

La denominada “Bombón asesino” inició su carrera a la corta edad de 19 años, siendo su primera aparición pública su coronada como ganadora del certamen de belleza juvenil ‘Señorita Estado de México’.

A pesar de iniciar en los certámenes de belleza, Ninel Conde decidió probar suerte en otro rubro, la televisión. La famosa participó en un gran número de telenovelas, como lo son “Fuego en la Sangre”, “Rebelde” y “El Señor de los Cielos”, por mencionar algunas.

El teatro y el cine también han sido parte de su cartera de proyectos. “Mujeres infieles II”, “Alta atracción” y “Mujeres frente al espejo” figuran como unas de las favoritas del público.

En el año 2003, Ninel Conde decide traspasar las fronteras de la televisión e incursionar en la escena musical, faceta que trabajó a la par de su participación en melodramas. Tal fue el caso de la novela “Fuego en la Sangre”, donde interpretó el tema que le dio un nuevo alias: “Bombón asesino”.

Actualmente, la artista tiene 45 años de edad y se mantiene tan bella como en sus inicios. No obstante, no se ha salvado de las críticas y especulaciones sobre su físico, esto como resultado de algunos arreglitos a los que se ha sometido. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

