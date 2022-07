Al estilo Yanet García, Ninel Conde modela en diminuta lencería para su página de OnlyFans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, anunció en febrero pasado que había decidido abrir una cuenta en OnlyFans para publicar contenido exclusivo como fotos y videos, desde entonces, ha utilizado sus redes sociales para compartir breves adelantos de lo que sus fanáticos podrán disfrutar si se suscriben. Así fue como en una de sus más recientes publicaciones compartió un video en el que reveló que ya está preparando nuevo material en el cual aparecerá luciendo diminutas prendas de lencería, dejando ver que está siguiendo el mismo estilo de “La Chica del Clima Mexicana”, Yanet García.

Y es que “El Bombón Asesino” no se quiso quedar atrás y recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir un video del detrás de cámaras de la más reciente sesión fotográfica que realizó, en la que aparece luciendo un diminuto conjunto de lencería roja que enmarca al máximo su figura.

Como parte de esta misma serie de videos y fotografías, la estrella de televisión también se dejó ver posando de lo más sensual ante la cámara y cubriendo sus voluptuosos encantos únicamente con una frazada blanca de peluche, dando a entender que no trae prenda alguna. Mientras que, en una tercera imagen, Ninel Conde posó con un conjunto de ropa interior rosa y negro con el que mostró sus curvas.

“¡Mis bombones hermosos! Les comparto algo de backstage de mi nueva sesión de fotos y videos para OnlyFans. ¿Qué esperas para suscribirte?”, señaló la famosa de 45 años al pie de la publicación que fue calificada con más de 43 mil reacciones en forma de corazón.

Como parte de los mismos adelantos que disfruta compartir, Ninel Conde también apareció modelando un llamativo body con el que expuso la belleza de sus curvas, mismas que ha obtenido tras varios años de entrenamientos y uno que otro secreto que ha compartido a través de las redes sociales en la que cuenta con el apoyo de millones de fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Por supuesto, la serie de reveladoras imágenes continúan y en otro clip modeló ante la cámara con un vestido negro de transparencias que al posar de espaldas dejó al descubierto las delgadas tiras de su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

