Revelan que Ninel Conde podría ser demandada por fraude: “Salió corriendo como toda una ladrona”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Empresaria que contrató a Ninel Conde para presentarse en California, Estados Unidos, asegura que podría demandar a la cantante por fraude.

De acuerdo con el programa ‘De Primera Mano’, “El Bombón Asesino” podría enfrentar nuevos problemas legales debido a que supuestamente no cumplió con el contrato que firmó con la empresaria Guadalupe Madera, quien le habría pagado para presentarse en California, Estados Unidos.

“La señora no es profesional y salió corriendo como toda una ladrona. Es una fraudulenta por haber vendido dos fechas en un mismo día, porque ella misma sabía perfectamente bien que no se me iba a llenar, entonces ella en complicidad con mi competencia me hicieron un fraude”, afirma.

La empresaria detalla que Ninel Conde firmó un contrato para cantar el 24 de junio en San José y el 26 de este mismo mes en San Francisco, también en California, Estados Unidos, fechas que anunció a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, revela que por cada uno de los eventos la también actriz cobró $9 mil dólares, a pesar de que la primera fecha llegó una hora tarde y en la segunda, realizada el pasado fin de semana, se retiró luego de cantar dos canciones argumentando que no se le había pagado la cantidad acordada.

“Le dimos los $4 mil dólares que faltaban, ella subió, cantó dos canciones, dijo que no le habíamos pagado y salió corriendo“, explicó.

Además, aseguró que la cantante hizo fraude porque ya sabía que no iba a vender los boletos suficientes debido a que horas antes del show se presentaría de manera gratuita en la marcha del Orgullo Gay de San Francisco. Sin embargo, Ninel Conde le envió un audio en el que se escucha decir que los organizadores de dicho evento harían publicidad a su presentación de la noche, motivo por el cual aceptó.

A pesar de ello, Guadalupe Madera arremetió en contra de Ninel Conde asegurando que el supuesto atentado que vivió tras su presentación en el Pride de San Francisco, fue inventado para llamar la atención, ya que en realidad nunca sucedió lo que señaló en un video publicado en las historias de Instagram.

“Hubo rumores que se estaban peleando y hubo una estampida que no se sabe por qué, pero no hubo ningún atentado, no hubo balazos, no hubo nada de lo que están diciendo. Es mentira”, añade.

También te podría interesar:

–Ninel Conde debió esconderse en su camerino por supuesto tiroteo en el Desfile del Orgullo LGTBQ+ de San Francisco

–Niurka asegura que Ninel Conde no quiere colaborar con ella: “porque es brutita”

–Ninel Conde dejará de visitar a su hijo hasta que las autoridades acepten sus peticiones: “Me duele”