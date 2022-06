Ninel Conde dejará de visitar a su hijo hasta que las autoridades acepten sus peticiones: “Me duele”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ninel Conde está dispuesta a dejar de ver a su hijo Emmanuel hasta que las visitas establecidas por las autoridades sean en un lugar imparcial, en el que Giovanni Medina no tenga posibilidades de negarle la entrada.

Así lo afirmó “El Bombón Asesino” durante una reciente entrevista concedida al programa ‘Ventaneando’, donde reveló que está luchando para que se cambie la estrategia y pueda haber un avance en el caso de la custodia de su hijo menor, Emmanuel, señalando Giovanni Medina de ejercer violencia vicaria, la cual se realiza cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre.

“Así solamente se ejerce cierta violencia que se llama violencia vicaria“, dijo la cantante.

Ninel destacó que acudirá nuevamente a las visitas hasta que el juez autorice que se puedan llevar a cabo en un parque o en un lugar imparcial, mientras tanto no se va a seguir prestando esta situación.

“Eso se solicitó y en tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir prestando para presentarme en un lugar en donde aparentan que yo llego tarde, que no voy, que si hacen toda una historia… que yo no tengo tiempo de estar aclarando realidades alternas, porque yo estoy dedicada a mi trabajo a producir a crear lo que llevo haciendo 25 años”, añadió.

Y explicó que la última vez no asistió a la visita porque dicha petición a las autoridades.

“La última vez que se suponía que tocaba la convivencia no me presenté porque nosotros metimos un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial, en el cual el padre de mi hijo no tuviera la decisión de si me dejaba entrar o no, porque la actuaria no da la autorización de acceso, sino que el propietario de la unidad es el que da el acceso”.

Reiteró que le duele tomar esta decisión, pero no está dispuesta a seguirle rogando a Giovanni Medina para que la deje ver a su hijo cuando es un derecho que le corresponde.

“Me duele no ver a mi hijo, claro que me duele, lo extraño horrible, pero llevo dos años y medio mendingando algo que me corresponde que es mi derecho y que pudiera ser en mi casa, vivimos a dos cuadras. Sería la más feliz el día que me dijeran yo estaría ahí feliz y puntual”, confesó.

En cuanto a la reaparición de su hijo en una revista mexicana que recientemente autorizó Giovanni Medina con motivo del Día del Padre, la cantante destaca que ninguno de los dos puede hacer este tipo de presentaciones públicas con el niño.

“Ni él ni yo podemos exponer al niño, legalmente no sé de qué privilegios él goce para que pueda hacerlo y no tenga consecuencias. No estoy pidiendo que se lo sancione yo ya me di por vencida, yo podría también exhibir cosas miles de fotos que tengo con mi hijo para hacerme la sufrida, pero mejor lo hago en la parte legal y me dedico a mi trabajo”, puntualizó la también actriz.

