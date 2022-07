Ninel Conde atrae las miradas mientras se broncea con arriesgado traje de baño plateado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ninel Conde no deja de llamar la atención en redes sociales, en esta ocasión atrajo todas las miradas al posar con un atrevido traje de baño metálico mientras se broncea, en donde se dejó ver más sensual y atrevida que nunca.

“El Bombón Asesino” está dispuesta a seguir disfrutando de la vida a pesar de las constantes polémicas en las que se involucra, siendo una de las más recientes la acusación hecha por una empresaria que la acusó de haber cometido fraude, situación por la que podría enfrentar nuevos problemas legales.

A pesar de lo anterior y la disputa con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, la cantante mexicana volvió a presumir su deslumbrante belleza y figura espectacular mientras descansa plácidamente aprovechando hasta el último rayo de sol, según lo reveló con una publicación a través de su perfil oficial de Instagram.

Y es que la polémica actriz atrajo las miradas de sus 5.3 millones de seguidores gracias a la sensual imagen en la que posó con un arriesgado traje de baño color plata, con el que apareció reclinada sobre un costado para mostrar un seductor ángulo de sus exuberantes curvas.

La postal que obtuvo cerca de 50 mil reacciones en forma de corazón, también generó una lluvia de mensajes en los que sus fieles admiradores coincidieron en que está en una de las mejores etapas de su vida a nivel físico, en la que goza de una silueta de infarto.

Pero eso no fue todo, ya que los atrevidos destapes de Ninel Conde se hicieron presentes una vez más cuando se dejó fotografiar de lo más sensual desde un yate mientras porta un colorido traje de baño, con el que paseó orgullosa por Miami, Florida.

En esta ocasión la actriz de 45 años modeló un bikini rojo que acompañó con una salida de baño que resaltó aún más su silueta.

“Lo importante es mantener el gozo en medio de las adversidades”, fue la frase con la que describió la tercia de instantáneas. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Mientras que días atrás hizo lo propio con un bañador con escote profundo en “V” y estampado de estrellas, con el que confesó que nunca es tarde para volver a empezar. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te podría interesar:

–Revelan que Ninel Conde podría ser demandada por fraude: “Salió corriendo como toda una ladrona”

–Ninel Conde debió esconderse en su camerino por supuesto tiroteo en el Desfile del Orgullo LGTBQ+ de San Francisco

–Ninel Conde dejará de visitar a su hijo hasta que las autoridades acepten sus peticiones: “Me duele”