“No estoy buscando nada”: Albert Pujols asegura que no busca adornar su carrera con los 700 cuadrangulares

Albert Pujols es sin duda alguna una de las figuras más reconocidas dentro de la Major League Baseball, pues el mismo ha demostrado año tras año que aún tiene mucho más por ofrecerle a cualquiera de los equipos que hacen vida dentro del campeonato de béisbol de Estados Unidos.

Em estos momentos, Pujols tiene 19 jonrones en el año y está a dos de alcanzar los 700 de por vida. Sin embargo, el oriundo de Santo Domingo reconoce que el motivo por el cual aun se mantiene activo dentro de la MLB no es para adornar su carrera con la cifra redonda de cuadrangulares, sino que él siente que puede seguir aportando. Además, el mismo Pujols explicó que se retirará después de la Serie Mundial.

“Para mí, lo dije en los Entrenamientos Primaverales. Lo hice temprano, porque sabía que pasaría algo así. Sabía que si tenía un buen año, o mucho éxito, la gente pensaría que podrían hacerme cambiar de opinión. Pero cuando digo algo, lo hago. Me voy a retirar tras la Serie Mundial, para disfrutar de mi vida, mi carrera y mi familia”.

Sobre su “búsqueda” de los 700 bambinazos de vuelta completa, el mismo dejó saber que ese no es su objetivo, pero lo que si desea es otro anillo de campeón dentro de la MLB.

“No estoy buscando nada. Es algo con lo que [los medios] se distraen. Nunca he buscado números en mi carrera y no voy a empezar a hacerlo 22 años después. En mi carrera, he sido bendecido por todo lo que he conseguido.

“Lo que estoy buscando ahora es otro anillo”, continuó Pujols. “Eso es lo que estoy buscando para la ciudad de San Luis y nuestros aficionados. Para eso firmé este año. Al regresar a San Luis, sabía que tendríamos un gran equipo y que podríamos tener el chance [de ganar un campeonato]. Espero terminar este capítulo que comencé hace 21 años”.

