Ganador de la UEFA Champions League y de la MLS podrían enfrentarse en una nueva Supercopa, según informes

El ganar la UEFA Champions League es sin duda alguna una de las cosas que cualquier equipo en Europa desea, es por ello que temporada tras temporada se busca dar lo máximo posible en la competencia que nos premia con la amada ‘Orejona’. Sin embargo, ahora según los informes dados por las redes sociales, dicho equipo tendría que sumarle un nuevo reto, el enfrentarse con el campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Sin duda, esto sería algo muy raro de ver, pues jugarían dos equipos completamente alejados, uno de Europa y otro de Estados Unidos, pero así lo ha dado a conocer Press Association y Daily Mail, medios internaciones que dejaron saber que la UEFA, Unión de Federaciones Europeas de Fútbol​, estaría considerando hacer esta unión entre ambos conjuntos ganadores.

Pero esto no sería todo, pues la misma información detalla que estos dos campeones no serían los únicos en participar en dicha edición de la ‘SuperCopa’, pues el mismo recibiría un nuevo nombre y se le agregarían dos equipos más, los cuales no han sido mencionados, pero deberían ser de otras competencias fuera de Europa y de Estados Unidos.

🚨 De acuerdo con Press Association y Daily Mail, la UEFA contempla un torneo con el campeón de Champions League y ganador de la MLS.



El formato de la Supercopa sería renovado y contaría con cuatro equipos



¿Opiniones? — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 21, 2022

Por qué unir la UEFA Champions League y la Major League Soccer

Sin dudar, la competencia de clubes más importante dentro de Europa es la Champions League, y una de las más importantes dentro de la Concacaf es la MLS, es por esta razón que una unión de ambas, al menos por uno o dos partidos al año, significaría un gran aumento de espectadores, además de patrocinios y posibles colaboraciones entre los clubes.

Esta sería una de las razones por el cual ambas competencias juntarían su camino para así encarnar una nueva competencia internacional.

Recordemos que en estos momentos, el ganador de la Champions League y la Concachampions -competencia internacional de la Concacaf- reciben un boleto al Mundial de Clubes, siendo este el posible torneo que pierda vigencia para así darle paso a la nueva Supercopa.

