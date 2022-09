Niño de 3 años mata a su madre con un “arma de fuego no asegurada” en Carolina del Sur

Una familia en Carolina del Sur vivió un momento trágico debido a la falta de precaución, ya que una mujer recibió un disparo mortal de su hijo de 3 años, quien según la policía, accionó el arma debido a que no estaba asegurada.

Así, la vida de Cora Lyn Bush, de 33 años, se apagó de un momento a otro, pese a que los equipos de emergencia la trasladaron a un hospital local en Spartanburg, cerca de la frontera norte de Carolina del Sur.

Según la oficina forense del condado de Spartanburg, la muerte se debió a la herida por arma de fuego que sufrió horas antes.

A woman was fatally shot in South Carolina this week, and authorities believe her 3-year-old child accidentally fired the gun, which was "unsecured" and accessible to the toddler. https://t.co/CIN6cXsqzG — CBS Mornings (@CBSMornings) September 22, 2022

La Oficina del Sheriff del Condado de Spartanburg detalló que los agentes encontraron a Bush en sus casa y camino al hospital contó el incidente a la policía, “su relato del incidente se corroboró tanto con la evidencia en la escena como con la lesión de la víctima”.

“Aunque nuestra investigación permanece activa, todo indica que este incidente fue el resultado de que el niño pequeño obtuvo acceso a un arma de fuego no asegurada, lo que provocó que la madre recibiera un disparo accidental y luego falleciera en el hospital”, dijo la oficina del alguacil.

Según los datos analizados por el grupo de defensa Everytown for Gun Safety , en lo que va del año ha habido al menos 194 tiroteos no intencionales por parte de niños en los EE.UU., lo que resultó en 82 muertes y 123 heridos. This is why we advocate for secure gun storage. Every year, hundreds of kids access unsecured guns and unintentionally shoot themselves or another child.



This list shouldn't be this long. These deaths, injuries, and trauma are all PREVENTABLE. #SecureStorageSavesLives https://t.co/Qqb4rnOPC1— Students Demand Action (@StudentsDemand) September 22, 2022

