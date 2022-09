Novia de Octavio Ocaña reaparece en Instagram y revela el nombre del policía y presunto asesino del actor

La muerte del actor de la serie de televisión Vecinos, Octavio Ocaña, sigue dando de qué hablar aún a casi dos años de su muerte. Hasta ahora su familia no ha logrado que se esclarezca el caso y aún no hay nadie pagando por el supuesto homicidio del mexicano. Su novia, Nerea Godínez, rompió el silencio después de mucho tiempo y contó una situación que viene ocurriendo con la Fiscalía al tiempo que dio el nombre del policía y presunto asesino de su prometido: “Leonardo N”.

Con la frontalidad que le hemos visto desde que el actor Octavio Ocaña perdió la vida después de una presunta persecución policial cuando una bala produjo su muerte mientras iba al volante, la novia del mismo Nerea Godínez dijo en su cuenta de Instagram: “Hola Hola. vengo otra a vez a pedirles difusión de información y todo lo que vamos a estar compartiendo. Esperábamos buenos resultado. No era que habíamos querido. No habíamos podido compartir todo lo que venía pasando porque habíamos quedado con la Fiscalía en no soltar información… en llevarlo todo tranquilo, pero bueno al parecer eso nos está poniendo el pie verdad. No puedo decir mucho ahorita. Pero les voy a comenzar a dejar noticias que van a comenzar a salir en noticias y páginas importantes…. Pero resulta que el policía que le disparó a Octavio. -Leopoldo N- tuvo su primera audiencia y ahora puede salir bajo fianza. No sé cuánto vale la vida de Octavio pero creo que ni su vida alcance para pagar. Se me hace super grave que esté pasando esto”. View this post on Instagram A post shared by Nerea González (@nerea.gogo)

Contó también que un hombre tuvo un incidente y que unos policías los rescataron. Cuando agradece a sus “héroes”, como ella los describe, el nombre que sale a resultar es el del supuesto policía asesino de Octavio Ocaña, Leonardo N. La novia del actor de la serie Vecinos cuestiona que esto suceda si el funcionario en teoría está de baja. Es decir, no pudiese estar al mando de sus funciones. Caso #OctavioOcaña Aquí la captura de un policía involucrado en su muerte: https://t.co/DoHio9UImF— Televicentro HN (@televicentrohn) September 22, 2022

Por lo pronto, la audiencia del este policía que identifica Nerea como Leonardo N tendrá una audiencia hoy a las 7:30 p.m hora local de México. A la misma también asistirá la novia de Octavio acompañada por algunos familiares y representantes legales de los mismo, según se pudo entender. También recordó que estará publicando información a tiempo con los detalles de lo que suceda. View this post on Instagram A post shared by Nerea González (@nerea.gogo)

