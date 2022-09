Republicano Gaetz dice no bromear al sugerir “bombardear” cártel de drogas en Sinaloa

El representante de Florida, Matt Gaetz se suma a quienes se les ha hecho fácil decir que deberían bombardear un cártel de drogas mexicano. El republicano sugirió hacerlo en Sinaloa, donde supuestamente se encuentran las organizaciones, porque esa sería la solución para que se dejara de traficar el fentanilo y otros estupefacientes hacía los Estados Unidos.

El republicano tuiteó el fragmento de un video mientras estaba en el Congreso aportando una idea en contra de las drogas que llegan a EE.UU. de parte de México. Como título Gaetz escribió: “Bomba a Sinaloa. No estoy bromeando”.

En el clip de un minuto el representante compartió su discurso en en el que resaltó la violenta sugerencia por la abundancia de fentanilo que cruza la frontera hacia EE.UU.

En sus argumentos con respecto a las drogas, señaló la molestia que le causa saber de personas que sufren de sobredosis de fentanilo y es algo que no quiere en su país.

“Me molesta cada vez que escucho a alguien hablar sobre sobredosis de fentanilo porque nadie toma una sobredosis de fentanilo para pasar un buen rato. Pero como la gente no se propone usar fentanilo, como es algo que no queremos en nuestro país, deberíamos ser totalmente capaces de detenerlo”, comentó.

Y continuó: “A la gente en EE.UU. le gusta consumir cocaína, la buscan y pagan altas cantidades. Eso sería difícil de detener y la única razón por que no lo hacemos es porque permitimos deliberadamente que nuestra frontera se degrade”.

Matt Gaetz no es el primer republicano que sugiere atacar a México con el fin de eliminar a los narcotraficantes. Meses atrás salió a la luz pública que el expresidente Donald Trump sugirió la idea en 2019, pero sus asesores le advirtieron que no lo hiciera.

El exsecretario de Defensa, Mark Esper en su libro de memorias dedicó un capítulo en donde el Trump le dijo que lanzara misiles a México para destruir los laboratorios de drogas y aniquilar los cárteles y que esta acción la mantuvieran en secreto.

Esta idea de Trump fue apoyada por su hijo Donald Jr., el cual tuiteó que “no había nada de malo en eso” en relación a bombardear México.