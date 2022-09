Hombres ebrios roban patrulla y hacen transmisión en vivo (VIDEO)

Como si se tratara de una película de acción o comedia, unos hombres en estado de ebriedad robaron una patrulla y posteriormente hicieron una transmisión en vivo que inmediatamente se hizo viral en redes sociales.

Los hechos se suscitaron en el estado de Hidalgo, en México donde los sujetos que habían estado de fiesta y se pasaron de copas decidieron que sería una buena ideal robar una unidad de la policía.

Una vez que se subieron a la patrulla, lejos demostrar arrepentimiento pasearon durante un largo tiempo y para que toda esta locura nunca la olvidaran, la transmitieron en vivo y en directo a través de redes sociales.

Como cuando andas tan briago que te grabas y mandas saludos hasta Georgia, mientras viajas en la patrulla que te acabas de robar, ocurrió el fin de semana en Alfajayucan, #Hidalgo.

La policía municipal desplegó un operativo para localizar la unidad.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WVfaeRCYpQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 22, 2022

El video fue compartido por el periodista Jorge Becerril, quien detalló que todo aconteció el pasado 18 de septiembre. El Gobierno Municipal de Alfajayucan lanzó un comunicado para hablar del tema que “ponen en riesgo la paz social y que limitan el trabajo operativo del cuerpo policíaco”.

“No permitiremos que nadie esté por encima de la ley y vamos a colaborar con las instancias correspondientes para que este delito no quede impune. Siempre hemos privilegiado el diálogo y los acuerdos, en Alfajayucan no permitiremos que nadie dañe el patrimonio de todos los Alfajayucenses, no permitiremos que grupos con intereses mezquinos manchen las instituciones públicas. Seguiremos trabajando por un Alfajayucan más Fuerte”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento se desconoce el desenlace de la historia que provocó todo tipo de reacciones y memes, ya que muchos aseguraron que todo parece sacado de la película ¿Qué pasó ayer?

Te puede interesar:

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué le dicen ‘La cuna de los terremotos’?

Alumnos de secundaria son hospitalizados tras cumplir reto del clonazepam