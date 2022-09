India: sin más nubes negras sobre sí

India quedó espantada cuando se enteró en las noticias que la cantante Rihanna había sido brutalmente golpeada por su novio de entonces, el también cantante Chris Brown.

Lo que no se imaginó es que cinco años después ella estaría en una situación igual o peor.

“A veces me levanto y no puedo creer que esté aquí todavía”, dijo la artista en una conversación desde su casa en Puerto Rico. “Si yo no hubiese sido inteligente, si yo no hubiese tenido fuerza […] no estaría aquí para contar al mundo cómo lo puede lograr y cómo pude sobrevivir”.

Lo más dramático del asunto de India es que, lejos de recibir apoyo y ayuda, fue víctima de burlas y críticas por parte de sus conocidos y de los medios de comunicación que no concebían que una mujer tan famosa y que proyectaba tanta fuerza fuera víctima de un hombre abusivo.

La desesperación de la artista llegó a tanto que un día le pidió a sus vecinos que la próxima vez que la oyeran gritar que hablaran a la policía. Y así continuó por un tiempo hasta que, con la ayuda de unos amigos, pudo dejar a su pareja, que antes había sido amigo de la artista.

Ahora, renacida y a salvo, India ya tuvo la fortaleza de hablar del tema de la violencia hacia la mujer en “Nubes negras”, un tema que estrenó recientemente y en el que participa Goyo, integrante de la banda Chocquibtown.

Ambas se conocieron hace unos años en el evento “Ella’, en el marco de la ceremonia del Latin Grammy. Intercambiaron teléfonos y tiempo después hablaron para hacer una colaboración. “Nubes negras” fue el resultado.

Esta canción formará parte de un álbum que saldrá al mercado en una fecha aún sin determinar.

Por ahora, India continúa con la celebración de seguir viva. Miles de mujeres alrededor del mundo no han tenido esa suerte.

“[Permites los golpes] porque está enamorado y crees que las cosas pueden cambiar”, dijo. “Entonces te crean una nube negra en tu vida, una nubes que tú quieres que desaparezcan”.

Desde entonces, –eso sucedió en 2013–, India no ha tenido una pareja, o al menos no publica nada sobre ese tema. Mas bien sabe que es cuestión de tiempo.

“Necesito sanar primero”, dijo. “Muchas mujeres no han podido a tiempo; en mis 27 años de trayectoria he visto muchas mujeres que no han podido salir a tiempo y han perdido su vida”.