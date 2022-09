Mark Spitz revela el drama que vivió en 1972 a la sombra de sus siete medallas de oro y en entrevista envía un mensaje a todos los deportistas

Mark Spitz es uno de los nombres más importantes de la historia de los Juegos Olímpicos gracias a sus siete medallas de oro -con siete récords mundiales- en Múnich 1972.

Pero cuando el nadador californiano, entonces de 22 años de edad, se preparaba para competir en esos Juegos, su mente le puso en suelo resbaladizo: tenía nervios y malas sensaciones por lo sucedido cuatro años atrás en México 1968, cuando falló en cumplir con sus altas expectativas.

Spitz, parado frente al agua turquesa de la piscina y visto por millones de espectadores a través de la televisión, hizo un esfuerzo mental y logró transportarse a su piscina de entrenamientos en Santa Clara, California. Luego, procedió a ganar su primera medalla de oro en el parque olímpico de Múnich y empezó a escribir historia.

Ese crucial momento y muchos otros captados en película inédita son mostrados en el filme “72 – Una Reunión de Campeones”, serie documental producida con motivo del 50 aniversario de esos Juegos Olímpicos en los que Spitz fue la mayor estrella.

Hace unos días, en una charla con La Opinión, el legendario Spitz habló acerca de esa gesta deportiva, la cual ciertamente pasó a la historia del olimpismo acompañada de una tragedia casi simultánea: el atentado terrorista que costó la vida a 11 deportistas de Israel. Spitz, también judío, tuvo que ser evacuado de Múnich al día siguiente.

“Soy solo un tipo ordinario que entrenó fuerte, diligentemente, y que en una particular semana hizo cosas extraordinarias”, dice Spitz con lágrimas en los ojos al final del emotivo y tenso episodio dirigido por Jonathan Hock y que ya se puede ver en el sitio oficial de Olympics.com y que estará disponible en otras plataformas como Peacock.

Esta es nuestra charla con Mark Spitz en Los Ángeles:

¿Cómo se siente luego de ver la película?

Bueno, estoy orgulloso de que ellos fueran capaces de capturar la verdadera historia de lo que pasó conmigo, con video que yo nunca había visto, y pienso que ellos hicieron un gran trabajo. Creo que captura los eventos reales y cómo fui capaz de hacer lo que hice.

Mark Spitz, con su inconfundible bigote, tras ganar los 100 m mariposa en Múnich 1972. /Foto: STAFF/AFP/Getty Images

Esto fue hace 50 años: grandeza en la piscina. ¿Puede usted voltear atrás y reflexionar sobre todo lo que sucedió con usted adentro y afuera del agua?

Ciertamente en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 yo estaba en la primera semana de competencias y cuando terminé había ganado siete medallas de oro. Desafortunadamente los terroristas vinieron a la villa y capturaron a varios atletas israelíes y 11 de ellos fueron asesinados, así que el triunfo de lo que yo fui capaz de lograr y la tragedia de lo que les pasó a ellos se convirtió en una noticia internacional tan grande que todavía estamos hablando al respecto 50 años más tarde, y yo pienso que debemos hacerlo, porque los Olímpicos cambiaron a partir de lo que sucedió en 1972 para proteger a los atletas; hay mucha seguridad, no solo para los atletas, sino para los espectadores, los médicos, los entrenadores y los ciudadanos de la ciudad sede y han hecho un buen trabajo por 50 años, logrando organizar los Juegos Olímpicos sin otra tragedia como esa.

En la película usted menciona que antes de empezar a competir en Múnich fue capaz de transportarse mentalmente a su piscina de entrenamiento y así poder controlar sus inseguridades y sus malos recuerdos de cuatro años, pero ¿cómo es que pudo enfocarse en ese momento para ir por sus triunfos?

Bueno, entrenas todo el tiempo para hacer algo como lo que yo hice. Había estado en muchas competencias contra los mismos rivales, así que yo estaba acostumbrado a estar en la piscina con las mismas personas, por al menos cuatro años. No es como que salimos de la nada, o ‘nunca te había visto antes’, o ¿dónde estabas?’. No, cada año competimos entre nosotros, nos conocíamos, era un ambiente familiar.

¿De qué se siente más orgulloso? ¿Cuál ha sido su legado además como persona y no solo como nadador?

Bueno, estoy muy satisfecho con mi carrera como atleta, creo que logré muchas cosas. Y me casé, he estado casado con la misma mujer por 49 años, mi familia es realmente fuerte y una familia feliz. Considero que he tenido una vida muy sana; físicamente me mantengo en una condición relativamente buena, siempre tengo una actitud positiva: el vaso está medio lleno y no medio vacío.

Le pedí a ⁦@markspitzusa⁩ un mensaje para todos los atletas y su mensaje fue simple: “Tener un sueño” 👍👌



Hace 50 años hizo historia con 7 oros y récords mundiales, aunque hubo sufrimiento también #swimming ⁦@Olympics⁩ pic.twitter.com/Jsy1euL37R — Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 24, 2022

Esos ataques terroristas en Múnich fueron una expresión de odio e intolerancia, y en los últimos años hemos atestiguado mucho de eso, incluso en este país. ¿Qué piensa de la manera en que los Estados Unidos se ven ahora?

Creo que hemos tenido algunos tiempos difíciles, ciertamente tenemos más gente viviendo en Estados Unidos y más gente en el mundo, y nosotros no podemos resolver todos los problemas, y cualquier problema que tenemos a veces es magnificado porque son problemas más grandes, porque involucran a más gente. Pienso que se requiere de buenos gobiernos, requiere de buenos ciudadanos y genuinamente creo que la mayor parte de la gente es justa; gente justa, gente buena, y ojalá que la bondad de la gente prevalezca.

¿Quién es el atleta olímpico que usted ha admirado más?

Admiro a muchos atletas por una variedad de razones. En mis tiempos era (el nadador) Don Schollander. Él ganó cuatro medallas de oro y es la persona a la que yo quise imitar y tal vez superar, así que pude hacer lo mismo que él hizo y luego pude superarlo. He admirado a muchos atletas.

¿Cuál es el estado actual de los Juegos Olímpicos -fue duro ver los Juegos de Tokio sin fans- y el camino del movimiento olímpico?

Ellos tuvieron sus propios problemas. Los Juegos regresarán a París y cuatro años después a Los Ángeles. Y luego se adelantaron mucho, creo que porque solo había una ciudad interesada y se los dieron a Brisbane (Australia) para el año 2032. El estado actual de los Olímpicos es que ellos deben planear cómo será el mundo y siempre hay alguna controversia cuando llegan los Juegos sin importar la sede. En Tokio fue que tuvieron que posponer por el Covid, pero creo que hicieron un buen trabajo a pesar de eso.

Finalmente, ¿hay algún mensaje que quiera compartir con todos los atletas, olímpicos o simplemente atletas recreativos?

Imponerte un sueño, tener un sueño. Pero los sueños serán solo eso a menos que hagas algo al respecto. Así que siempre da el primer paso en la dirección de cumplir esos sueños. Ese es mi mensaje.

