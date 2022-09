Oficialmente Diego Cocca dejará de ser técnico del Atlas, se va con un bicampeonato y dejando atrás una sequía de 70 años sin títulos

Diego Cocca se despide de Atlas con sensaciones encontradas, no solamente rompió una sequía de 70 años sin títulos por parte de los “Zorros” sino que también puede presumir de haber logrado un bicampeonato, algo que solo habían hecho los Pumas en 2004. Lamentablemente esta temporada sumaron una serie de resultados negativos que los convirtieron en el peor campeón defensor de la historia, pasando así rápidamente de la gloria la fracaso.

Sin embargo ese bicampeonato será dificil de olvidar para Atlas. “Me voy tranquilo, muy orgulloso y feliz, convencido de haber dado todo, de no haberme guardado nada; agradecido por la confianza y la oportunidad”, dijo Cocca en conferencia de prensa acompañado del presidente de la institución, José RIestra.

“No sólo se rompió una sequía de 70 años sin ganar un título sino que se logró un bicampeonato. Lo más difícil en la vida es saber cerrar los ciclos y hoy se cierra uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución, el entrenador que más títulos nos ha dado, dos Ligas y un Campeón de Campeones”, dijo José Riestra en declaraciones reseñadas por Mediotiempo.

Pero las palabras de Riestra no se detuvieron allí: “Diego, no tengo más que palabras de agradecimiento por lo que han hecho por este club, por ponernos una vez más en el mapa. Sabes que tienes las puertas abiertas en la institución, estamos convencidos que nos volveremos a encontrar, volveremos a trabajar juntos”, afirmó reconociendo a Cocca como quizás el entrenador que mejor parada allá dejado a la institución en años.

Para Diego Cocca el camino ha sido largo y lleno de triunfos, aunque lamentablemente esta campaña no pudo ratificarlos. El argentino se retirará con 97 partidos dirigidos debido a que estará en el banquillo en el último juego contra Necaxa. Hasta ahora suma 96 encuentros con 35 victorias, 26 empates y 35 derrotas, números que le dan una efectividad de 45%.

“Quiero terminar esta semana con mucha alegría, pedirle a la gente que venga apoyar a este equipo que tanto nos dio, que el sábado sea una fiesta, que defendamos esta ideología que implantamos en nuestro ADN, ganar el partido, regalárselo a la gente y que Atlas no sea un equipo de sufrimiento, sino de alegría, de títulos y de un futuro muy prometedor. Estaremos siempre apoyando del lugar que nos toque”, finalizó Cocca.

