Papá de Octavio Ocaña da detalles de la muerte del actor: “Lo bajan, disparan, lo vuelven a subir”

A casi un año de la muerte de Octavio Ocaña, quien es recordado por su personaje de “Benito” en la serie de Televisa ‘Vecinos’, el señor Octavio Pérez dio a conocer lo que realmente sucedió el día que murió el actor.

El pasado jueves 22 de septiembre fue vinculado a proceso el policía Leopoldo N, quien habría sido el responsable del disparo que le quitó la vida a Octavio Ocaña el 29 de octubre de 2021 durante una persecución en las calles del Estado de México, y aunque la familia había preferido mantener detalles de la investigación bajo absoluta discreción el señor Octavio Pérez dio a conocer lo que realmente pasó el día que falleció el joven actor.

Durante una entrevista con la periodista María Luisa Valdés Doria para el matutino Telediario, se dio a conocer que Octavio Ocaña fue asesinado y el encargado de accionar el arma que terminó con su vida fue el policía Leopoldo N, quien ya fue vinculado a proceso.

“Hemos tardado once meses para llegar a eso: Octavio Ocaña no se dispara, Octavio Ocaña nunca saca la pistola, él tenía la pistola guardada como debe ser, cómo yo le enseñé porque la pistola es para defenderse no para andarla presumiendo ni mucho menos”, dijo el padre del actor.

Asimismo, el señor Octavio Pérez detalló qué sucedió tras la persecución policiaca en la que estuvo involucrado el actor de ‘Vecinos’ y en qué momento le dispararon.

“Según las investigaciones que hicimos lo vienen persiguiendo, lo paran, lo bajan, le disparan, lo vuelven a subir y le acomodan la gorra porque mi hijo nunca traía la gorra así, la traía de lado siempre y desde que vi el momento de todo, dije: ‘esto no fue así”, explicó.

Reiteró que están seguros de lo sucedido, por lo que incluso han considerado exponer públicamente los peritajes realizados en los que muestran las pruebas del asesinato.

“Vamos a abrir los peritajes a la luz pública, los tenemos en un disco ya está toda la escena como fue desde la persecución, cómo lo bajan (de la camioneta), le disparan con el fusil y lo vuelven a subir y ese (policía) fue el que le disparó, no lo quería decir, pero le disparó, al cien por ciento”.

Y destacó que la muerte de Octavio Ocaña ocurrió a consecuencia del disparo que realizó el policía, por lo que esperan que la Fiscalía actúe con todo el peso de la ley.

“Disparan la pistola de mi hijo, pero nunca se encontró el casquillo. A él lo matan con el fusil del policía, la pistola la disparan, pero no la disparan en una trayectoria vertical sino horizontal y de los nervios todo lo hicieron mal. Me dijo la Fiscalía Anticorrupción que a él le va otro delito para que no salga, él ya no sale. Este personaje va a permanecer ahí y esperemos que por el resto de su vida“, puntualizó.

Por su parte, Francisco Hernández, abogado de la familia Pérez Ocaña, compartió los resultados más relevantes en las investigaciones que se realizaron.

“Los peritos concluyen que Octavio jamás se disparó, para llegar a esta conclusión analizaron aspectos diversos. El disparo jamás ocurrió adentro del vehículo. La lesión que mató a Octavio no pudo provenir de su arma”.

Subrayó que tras once meses de buscar justicia, la jueza a cargo de este caso encontró los elementos suficientes para vincular a proceso al policía Leopoldo N por el delito de homicidio culposo y uso indebido de la fuerza y violaciones al deber del cuidado, ya que en lugar de salvaguardar la vida de los ciudadanos, los elementos policiales provocaron el homicidio de Octavio Ocaña.

▶ ‘Caso Octavio Ocaña’, vinculan a proceso a policía relacionado con la muerte del actor y la familia menciona que tiene pruebas suficientes para que se haga justicia #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria#TelediarioMatutino ⭐️ con @liliana_sosa @anyalanis14 y @deividmedrano pic.twitter.com/8JNkh0tzRF— @telediario (@telediario) September 23, 2022

También te puede interesar:

–Novia de Octavio Ocaña reaparece en Instagram y revela el nombre del policía y presunto asesino del actor

–Detienen al presunto culpable de la muerte del actor de “Vecinos”, Octavio Ocaña

–Hermana de Octavio Ocaña denuncia el robo de la capilla que fue colocada en el lugar que murió el actor