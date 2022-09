Por qué el gobierno estadounidense asegura que todos los adultos debieran hacerse un test de ansiedad

El Grupo de trabajo de servicios preventivos de EE. UU., un grupo asesor formado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, emitió una recomendación para que todos los estadounidenses menores de 65 años se realicen un examen para la ansiedad.

Parte del propósito del grupo de trabajo es descubrir trastornos de salud mental ocultos o no denunciados para que no queden sin tratamiento y uno de sus hallazgos principales es que la agitación de los últimos años tiene a muchas personas sintiéndose ansiosas.

De acuerdo al gobierno federal, la pandemia persistente, el aumento de la delincuencia, una economía incierta son buenas razones para visitar a tu médico para hacerse una prueba de ansiedad.

Las tasas de criminalidad, el miedo a la enfermedad y la pérdida de seres queridos por el COVID-19 son posibles razones por las que alguien podría estar ansioso. Cualquiera que sea la causa, el porcentaje de adultos que informaron síntomas recientes de un trastorno de ansiedad o depresión aumentó del 36,4 % al 41,5 % entre agosto de 2020 y febrero de 2021, según una investigación citada por el grupo.

Qué debemos saber sobre este test de ansiedad

En primer lugar, no es obligatorio. Sin embargo, se espera que los médicos de todo el país comiencen a priorizar las pruebas de detección de ansiedad en respuesta a los consejos del panel.

Esto quiere decir que si programas una cita para un chequeo, tu médico probablemente estará listo para realizar la prueba inicial. Hasta ahora se conoce que se hará un cuestionario que tu médico usará para detectar signos de que puedes tener un trastorno de ansiedad.

A partir de ahí, es posible que te deriven a un especialista en salud mental para completar el diagnóstico o que te digan que no presentas síntomas del trastorno.

Si finalmente se descubre que tienes un trastorno de ansiedad, se procederá a recetar el tratamiento estándar como la terapia y/o la medicación, que han demostrado ser eficaces para la mayoría de las personas después de solo unos meses, pero no está garantizado que tengas acceso al nivel de tratamiento que necesitas.

Como el Dr. Jeffrey Staab, psiquiatra y presidente del departamento de psiquiatría y psicología de Mayo Clinic señala al New York Times, los EE. UU. tienen escasez de profesionales de la salud mental en todos los niveles y un programa de detección no será muy útil si no conduce al tratamiento de las personas que lo necesitan.

“Cuando los proveedores dicen: ‘Debe tener un trastorno, aquí, tome esto’, podríamos enfrentarnos a un problema de prescripción excesiva”, dice Staab. “Pero el escenario opuesto es que tenemos mucha gente sufriendo que no debería estarlo. Ambos resultados son posibles”.

Según Lori Pbert, miembro del grupo de trabajo, psicóloga clínica y profesora de la Facultad de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts, otro beneficio potencial de las pruebas de detección masivas para los trastornos de ansiedad es combatir el racismo, los prejuicios implícitos y otros problemas sistémicos de igualdad en la atención médica.

Evaluar a todos, en lugar de simplemente a aquellos que parecen encajar en la imagen típica de un paciente con ansiedad, podría conducir en última instancia a una distribución más equitativa de los recursos de salud mental.

De todos modos, hasta cierto punto: es probable que la distribución del tratamiento y los recursos siga favoreciendo a aquellos que probablemente tengan un médico de atención primaria al que visiten con regularidad.

