Tristan Thompson se junta con una estrella de OnlyFans mientras Khloé Kardashian presenta a su segundo bebé

La nueva temporada del reality de las hermanas Kardashian-Jenner en Hulu ha reservado una buena dosis de drama para regresar por todo lo alto y ha dedicado gran parte del primer episodio al escándalo que se formó en torno a la enésima infidelidad de Tristan Thompson, el ex de Khloé Kardashian y padre de sus dos hijos.

El basquetbolista concibió un hijo con otra mujer a la que conoció en marzo de 2021 en una fiesta por su cumpleaños a la que asistió también Khloé, y le ocultó esa información a pesar de que se habían dado otra oportunidad como pareja. Lo peor de esta traición para ella es que estaban preparando el proceso de gestación subrogada para dar la bienvenida a su segundo hijo en común y él la animó a que implantaran los embriones poco antes del día de Acción de Gracias.

Ahora Khloé sabe que por aquel entonces Tristan ya era consciente de que había dejado embarazada a la mujer con la que había mantenido relaciones sexuales meses antes, porque así lo confirma la demanda de paternidad que ella presentó en su contra.

“Yo me enteré de la situación de Tristan en la primera semana de diciembre. Había pasado tan poco tiempo…”, ha asegurado Khloé. “No quiero que nadie piense que seguí adelante con el proceso después de descubrirlo todo. ¿Por qué iba a querer tener un bebé con alguien que está esperando otro con otra mujer? No soy una sociópata. Soy una lunática, es cierto, pero no tanto”.

Tristan no estuvo presente durante el nacimiento de su segundo bebé el pasado mes de julio, pero sí acudió a visitar a Khloé al hospital para poder conocerle y permitió que las cámaras del reality grabaran ese momento. El episodio que acaba de estrenarse también supone la presentación oficial del pequeño, cuyo nombre aún se desconoce, y casualmente casi al mismo tiempo en que se emitía, Tristan fue visto abandonando una fiesta en West Hollywood con una estrella de OnlyFans llamada Juanita JCV.

Juanita JCV tiene 25 años, ha ganado fama por su perfil de entretenimiento para adultos en dicho sitio web, pero también por involucrarse sexualmente con el rapero Tyga, exnovio de Kylie Jenner y Blac Chyna, exnovia de Rob Kardashian.

Inició sus primeros movimientos en Instagram, donde tiene más de 2.2 millones de seguidores, como modelo e influencer, pero rápidamente se ganó un lugar en OnlyFans y TikTok como Juanita Belle.

En sus redes sociales suele compartir contenido atrevido con pequeñas prendas que revelan su voluptuosa figura, escasos bikinis y atuendos de diseñador que muestran su lado glamuroso y gusto exclusivo.

