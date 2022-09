Erika Buenfil confiesa que un famoso la dejó plantada en la pedida de mano

Erika Buenfil no tuvo las mejores experiencias en el amor, una de las más dolorosas fue con Oscar Athié, con quien planeó llegar al altar. Sin embargo, el músico no llegó a la cita en la que formalizaría y le pondrían fecha a su enlace matrimonial.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, el evento se organizó en Acapulco y estaba reunida toda su familia para presenciar uno de los momentos que más soñaba como mujer.

“Me dejó plantada en la pedida de mano… Me dejó con toda mi familia esperando en Acapulco, nos habíamos puesto de acuerdo en que ahí nos íbamos a comprometer, pero nunca llegó”, reveló en su participación en el programa ‘Faisy Nigths’.

Como era de esperarse, toda esta situación dejó a llamada ‘Reina de TikTok’ muy decepcionada, por lo que no solo terminó con el cantante, sino también le dolía mucho visitar Acapulco: “Llegué a estar en una telenovela que grababa allá y lo que hacía es grabar mis escenas y meterme al hotel“.

Cabe recordar que, en una entrevista, Yuri reveló que en ese romance, ella fue la tercera en discordia. Sin embargo, al enterarse de que Athié se iba a comprometer con Buenfil, ella decidió finalizar su relación: “Éramos unas chiquillas, yo andaba con Oscar Athié, y él andaba conmigo. Yo me enteré que eran novios y estaban comprometidos. Me enojé y le dije: ‘Ya no quiero nada contigo”, confesó la intérprete de ‘Maldita primavera’.

Con el paso del tiempo, Erika superó esa mala experiencia y le dio una nueva oportunidad al amor, viviendo un amorío con Luis Miguel, con quien compartía “las mejores fantasías sex*”, y quien la ayudó a tomarle cariño nuevamente a Acapulco.

“Luis Miguel era muy romántico, nuestros encuentros eran como si estuviéramos en un videoclip. Me recibía en su casa con velas, pétalos de rosas, con una copa de vino en la mano y a bordo de un carrito de golf”, detalló.

Pero, ¿quién es Oscar Athié? Su nombre completo es Oscar Eduardo Athié Furlong y nació en Acapulco, Guerrero. Es un cantante que se dio a conocer por el famoso concurso ‘La voz’ en 19981, que en ese momento era organizado por un medio de circulación nacional, y fue amadrinado por Verónica Castro.

Luego de catapultarse en el mundo del espectáculo con temas como ‘Fotografía’, ‘Quiero llenarme de ti’ y ‘Perdóname por no poder quererte más’, obtuvo distintos premios y reconocimientos. Además, colaboró en la autoría de temas junto a Aleks Syntek, Omar Alfano, Lorena Tassinari, entre otros.

Actualmente, el músico de 64 años está alejado de los estudios de grabación y los reflectores, sin embargo, sigue componiendo y en 2010 fue homenajeado por la Sociedad de Autores y Compositores de México por su trayectoria de 25 años.