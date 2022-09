José Joel llama “pelusa” a Sara Sosa y evita hablar de ella mientras anuncia homenaje a José José

A unos días de cumplirse el tercer aniversario luctuoso de José José, su hijo José Joel anunció que se realizará un concierto especial, pero al ser cuestionado acerca del reciente acercamiento entre Sara Sosa y Manuel José, evitó hablar de su hermana llamándola “pelusa”.

José Joel dio a conocer que el próximo 28 de septiembre se realizará un concierto que llevará por nombre “Partiste Príncipe y Regresaste Rey” con el que pretende rendir homenaje a José José a tres años de su muerte. Pero en esta ocasión el primogénito de Anel Noreña evitó mencionar el nombre de su hermana Sarita Sosa, a quien llamó “pelusa” y pidió a los representantes de los medios de comunicación no tocar el tema.

“Hoy no hablemos de la pelusa, por favor no manchemos el homenaje tan bonito que estamos logrando, ya habrá tiempo”. José Joel

No obstante, lo único que se limitó a responder fue que el pleito legal en contra de la hija menor del “Príncipe de la Canción” sigue en marcha y próximamente informarán al respecto.

“Les puedo decir que, por supuesto, todo va sobre ruedas de manera legal y muy pronto tenemos nota en cuanto a la situación de estas personas, pero les pido que hoy no”, agregó.

En cuanto al espectáculo, destacó que con él pretende que su padre regrese a los escenarios y se logrará por medio de un holograma con el que el público podrá verlo de nuevo y volverá a escuchar sus éxitos.

“Un holograma completamente en 3D en donde hay un movimiento, hay una interacción y eso nos tiene muy contentos, muy nerviosos. Lo seguimos ensayando porque (estamos planeando) quién entra, quién sale, quién dice y quién hace”, explicó.

De esta manera, el intérprete de temas como “El Triste”, “Almohada” y “Buenos Días Amor”, podrá estar nuevamente entre su público, al menos de manera virtual ya que se tratará de un show único.

“Lo que estamos procurando es que mi papá regrese a hacer lo que hacía, que era cantar, era estar con su público, era disfrutar el escenario. Entonces, por supuesto que sí, dentro de lo que estamos procurando es que mi papá tenga una presencia real en escena”, añadió.

Por otro lado, compartió que los problemas con su hermana Marysol se tratan de “un teléfono descompuesto” y aunque fue por el tema de las vacunas tal como se manejó, deja claro que respeta su manera de pensar.

“Vacunado estoy. Tengo mis dos vacunas, no soy coleccionista de, me puse mis dos vacunas, el bicho ya me dio creo que hasta dos veces y aquí estamos. La realidad es que yo entiendo su manera de ver la vida como esposa, como madre, como mi hermana, y sí hubo ese momento tan intenso de que pues no nos juntamos y no nos vemos, ‘ok, Mari, está perfecto’, pero pues yo ya puse, yo ya dije, yo ya estoy. Y estamos bien, les repito, no ha pasado absolutamente nada que no sea que se sigue cuidando”, puntualizó José Joel ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

