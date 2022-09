La tormenta tropical Ian avanza en el Caribe y el gobernador de Florida declara el estado de emergencia

Una tormenta tropical que se está moviendo a través del Caribe podría llegar a Florida como un huracán a principios de la próxima semana, anunciaron las autoridades estatales, cuando el viernes por la noche la depresión tropical 9 se convirtió en la nueva tormenta tropical Ian.

En respuesta a la tormenta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el viernes por la noche que la tormenta tropical Ian estaba a 385 millas al sureste de Kingston, Jamaica, moviéndose hacia el noroeste a una velocidad de 12 mph. Tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph.

El NHC dijo que se esperaba que la tormenta tropical Ian llegara a los Cayos de Florida y al sur de Florida el lunes y trajera fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas.

Tropical Storm Ian has been named this evening with most of Florida remaining within the 5-day cone. While exact timing and impacts are still uncertain, this weekend is an excellent time to review your hurricane plan and make sure you are prepared. #flwx #TSIan pic.twitter.com/PEnFLBvIhj — NWS Miami (@NWSMiami) September 24, 2022

A medida que avanza por el Mar Caribe, se pronostica que el ojo de la tormenta pasará el domingo al suroeste de Jamaica, dijo el NHC, y cerca de las Islas Caimán el domingo por la noche o la madrugada del lunes. Luego se acercará al oeste de Cuba el lunes.

Jamaica y Cuba podrían sufrir inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, dijo el NHC.

Se pronosticó que traería de 6 a 10 pulgadas de lluvia a Cuba, señaló el NHC en su aviso. Jamaica y las Islas Caimán podrían recibir de 4 a 8 pulgadas de lluvia, mientras que Haití y la República Dominicana podrían recibir de 2 a 4 pulgadas.

Florida declara emergencia

El gobernador de Florida Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva emitiendo un estado de emergencia para 24 condados de Florida que podrían estar en el camino de la tormenta. La orden también pone en espera a la Guardia Nacional de Florida. Además, DeSantis presentó una solicitud de una “declaración de emergencia previa a la llegada a tierra” federal.

“Esta tormenta tiene el potencial de convertirse en un gran huracán y alentamos a todos los floridanos a que se preparen”, dijo DeSantis en un comunicado. “Nos estamos coordinando con todos los socios gubernamentales estatales y locales para rastrear los impactos potenciales de esta tormenta”.

La tormenta también amenaza con un posible intento de lanzamiento del cohete lunar Artemis 1 de la NASA desde el Centro Espacial Kennedy, dijo la agencia el viernes.

Ian se convirtió en la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2022 el viernes por la noche. Here are the 11 pm Friday Key Messages for Tropical Storm #Ian. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8XDAtkDgzE— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 24, 2022

En otros lugares, el huracán Fiona se acerca al Atlántico de Canadá como un huracán de categoría 3 después de causar una gran devastación en Puerto Rico a principios de esta semana. La tormenta también azotó las Bermudas, la República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos. 5PM AST Sep 23 Key Messages for Hurricane #Fiona: High winds, storm surge, and heavy rains expected in portions of Atlantic Canada tonight and on Saturday. Life-threatening surf and rip current conditions expected along the Atlantic coastlines. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/FJovxJlknO— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2022

Y en el Atlántico, la tormenta tropical Gaston, la tormenta tropical Hermine y otras perturbaciones siguen bajo vigilancia de los meteorólogos.