Sigue la alerta por tormenta en desarrollo en el Caribe que podría ser un peligro para EE.UU.

Las tormentas y huracanes característicos de la temporada ciclónica en el Atlántico se han despertado desde la semana pasada y mientras el huracán Fiona, con categoría 4, continúa avanzando a Bermudas y Canadá, al menos un disturbio atmosférico en el Caribe puede transformarse en una tormenta tropical de grave peligro para Estados Unidos en los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Existe una gran preocupación por parte de los meteorólogos que están observando una acumulación de aguaceros al norte de Venezuela denominada “Invest 98L”, que azotó las Islas de Barlovento con ráfagas de viento y ráfagas de lluvia.

El Centro Nacional de Huracanes está observando al menos 5 disturbios y tormentas en el Atlántico./Gráfico Cortesía de NHC/NOAA

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha designado la perturbación como Invest 98L. “Invest” es una designación utilizada por el NHC para identificar un área de clima que está siendo investigada por un posible desarrollo en al menos una depresión tropical en los próximos días.

2PM EDT Thurs Tropical Outlook: We are monitoring 3 systems in the Atlantic for development in 5 days

1. SE Caribbean with high chances (🔴 90%)

2. S central Atl with low chances (🟡30%)

3. Off the coast of Africa with medium chances (🟠 60%)

For more see https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/vpDQTySnOB — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2022

En el parte del NHC de las 8 p.m. EDT se informa que las lluvias y tormentas continúan desorganizadas en asociación con un sistema de baja presión ubicado sobre el sureste del Mar Caribe a unas 150 millas al este-noreste de Curacao.

La próxima semana, podría ingresar al Golfo de México, aunque su trayectoria exacta aún es incierta. Suponiendo que se convierta en al menos una tormenta tropical, se llamará Hermine. El Centro Nacional de Huracanes le da un 90 % de posibilidades de hacerlo.

Por ahora, cualquiera que resida a lo largo de la costa del Golfo y en Florida debe prestar mucha atención a esta perturbación a medida que evolucione el pronóstico en los próximos días.

Las Bermudas en alerta

El huracán Fiona se encontraba a poco más de 195 millas al oeste de las Bermudas, moviéndose hacia el norte-noreste a 21 mph. Los vientos máximos en la pared del ojo se estimaron en 130 mph, lo que clasificó a la tormenta como un huracán de categoría 4.

Hurricane #Fiona Advisory 35: Tropical Storm Conditions Beginning On Bermuda With Hurricane Conditions Expected Overnight. Hurricane Warnings Issued For Portions of Atlantic Canada. https://t.co/tW4KeFW0gB— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 23, 2022

Se han emitido advertencias de huracán en las Bermudas, donde el centro de Fiona pasará justo al oeste.

de las Bermudas durante la noche. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera 70 millas desde el centro de la tormenta.

Fiona azotará a Canadá como la tormenta más fuerte registrada

Antes del arribo del huracán Fiona, el Centro Canadiense de Huracanes emitió una alerta para partes de Nueva Escocia, la Isla del Príncipe Eduardo, Iles-de-la-Madeleine y Terranova.

“El huracán Fiona tiene el potencial de ser un evento meteorológico histórico en el este de Canadá este fin de semana”, tuiteó el Centro. Here is the latest update on #Hurricane #Fiona.



Hurricane Fiona has the potential to be a landmark weather event in Eastern Canada this weekend, and we encourage the public to continue to monitor the forecasts regularly.



Read the new bulletins at: https://t.co/QURfkCQp7W pic.twitter.com/RSdj9L75RI— ECCC Canadian Hurricane Centre (@ECCC_CHC) September 22, 2022

Fiona es uno de los cinco sistemas diferentes que los meteorólogos están rastreando cuidadosamente en el Atlántico, que ha cobrado vida en medio del pico de la temporada de huracanes.