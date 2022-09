Maryfer Centeno analiza el lenguaje corporal de Shakira en una entrevista

Hace unos días, Shakira sorprendió al aparecer en entrevista para la revista ‘Elle‘, en la cual la cantante colombiana habla sobre su ruptura con Gérard Piqué, con quien tiene dos hijos.

Tras el escandalo mediático respecto a una posible infidelidad del futbolista, quien actualmente mantiene una relación con Clara Chia Martí, Shakira aparece en la porta de la revista ‘Elle’, luciendo segura de sí misma, hablando sobre lo que ella considera “la etapa más oscura de su vida” para referirse a este momento de su vida.

Sobre esta portada y esta entrevista, en la que Shakira se abre por primera vez para hablar de su ruptura, la grafóloga y experta en el lenguaje corporal, Maryfer Centeno analizó a Shakira asegurando que se muestra triste, pero fuerte.

La joven de 32 años, comenzó a analizar la portada asegurando que no es la primera vez que Shakira protagoniza una portada para la revista ‘Elle’, pero señala que, a diferencia de sus otras apariciones, la colombiana se muestra muy diferente.

“Se muestra seria, pero muy fuerte, en una postura de protección, de estarse cuidando, defendiendo su imagen, sin miedo a nada, pero eso si con el corazón en la mano”, dijo la grafóloga. @maryfercentenom Shakira luce lastimada.#Shakira #elle #maryfercenteno #lenguajecorporal #pique #grafologia ♬ sonido original – Maryfer Centeno

Respecto a la entrevista, Maryfer Centeno asegura que Shakira se ve triste, recalcó que casi no sonríe durante la entrevista, se muestra un poco incómoda al hablar sobre su ruptura.