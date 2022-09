Ciclista neerlandés abandonó el Mundial de Ciclismo luego de que fue arrestado tras agredir a dos niños por no dejarle dormir en el hotel

El neerlandés Mathieu Van der Poel, uno de los favoritos al maillot arcoíris, abandonó la prueba en línea del Mundial que se disputa entre Helensburgh y Wollongong (Australia), debido a que la noche anterior tuvo un incidente en su hotel con dos adolescentes que no le dejaban dormir, lo que derivó en una detención policial.

Van der Poel,de 27 años de edad, se vio envuelto,en un altercado con dos niños que habían estado llamando a la puerta de su habitación del hotel, a los que presuntamente agredió, lo que le costó le detención por parte de la policía.

“Hubo una pequeña disputa. Me acostaba temprano y muchos niños en el pasillo de mi habitación se veían en la necesidad de tocar la puerta continuamente. Después de que lo hicieran varias veces, acabé con los ruidos. No les pedí amablemente que pararan. Luego llamaron a la policía y me arrestaron. Aquí son muy estrictos con estos temas. No volví a mi habitación hasta las cuatro”, indicó el ciclista.

La policía australiana emitió un comunicado en el que explica que Van der Poel empujó a ambos adolescentes, uno de ellos cayó al suelo y el otro fue impulsado contra una pared causándole un pequeño rasguño en el codo. La gerencia del hotel llamó a la policía y agentes de la Policía de St George acudieron para detener al corredor.

“Aproximadamente a las 10:40 P,M del sábado 24 de septiembre de 2022, un hombre alojado en el The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años”, según un comunicado. de la Policía de Nueva Gales del Sur, según cita VeloNews.

“Fue llevado a la estación de policía de Kogarah y acusado de dos cargos de agresión común. Se le concedió una fianza condicional para comparecer ante el Tribunal Local de Sutherland el martes 27 de septiembre de 2022”, dice el comunicado.

Van der Poel fue liberado por la policía y regresó a su habitación de hotel alrededor de las 4 am. Se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de comparecer ante el tribunal el martes.

El incidente impidió el descanso de Van der Poel y en los primeros km de la prueba mundialista decidió abandonar la competición.

