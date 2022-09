Club América sigue reinando sobre Chivas y vence de nuevo al equipo de Guadalara

El Club América y las Chivas de Guadalajara se habían enfretado hace poco, lo que terminó siendo victoria para el equipo azulcrema sobre el tapatío. Sin embargo, en esta oportunidad, la historia no fue diferente pues en poco más de una semana, pero ahora en juego amistoso celebrado en Atlanta, Georgia, la victoria quedó nuevamente para el conjunto de Fernando ‘Tano’ Ortiz.

Para dicho amistoso, no se vieron muchas caras conocidas, pues el equipo azulcrema presentó jugadores que no se han visto en la Liga MX, algo que si hizo Ricardo Cadena con las Chivas. No obstante, con tan solo 9 minutos de juego, Viñas recibió el balón, aunque con un mal control asistió a Iker Moreno que disparó y mandó el balón al fondo de la red.

Pero el Rebaño respondió con gol de Ángel Zaldívar, el jugador aprovechó una pésima salida del arquero Óscar Jiménez en un tiro de esquina para así poder anotar el primer tanto del equipo de Guadalajara.

Con un 1-1 en el marcador, ambos equipos se fueron al descanso, pero poco duro, pues fue Jurgen Damm recibió después de una gran jugada de Layún, logró liberarse de la marca rival con un recorte y disparó para vencer al ‘Wacho’ Jiménez, quien vio como el segundo tanto de los azulcrema llegaba.

Brian Rodríguez sirvió para Jonathan Dos Santos, elemento que desde las afueras del área mostró su gran golpeo de balón y puso el 3-1, lo que terminó siendo el resultado final entre americanistas y tapatíos, conjuntos que regresarán a la Liga MX con sus respectivos compromisos.

El Club América jugará el viernes ante Puebla. Por otro lado, las Chivas recibirá a Cruz Azul un día después para así seguir con su participación dentro del Apertura 2022 de la Liga MX.

Marcador final en Atlanta#SúperClásico TOUR ÁGUILA 🦅🏟️ pic.twitter.com/YoQnkX7fkd— Club América (@ClubAmerica) September 25, 2022

