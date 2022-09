En sostén negro Carmen Villalobos acudió a ver el concierto de Karol G y bailó sensualmente

Carmen Villalobos es una gran fan de Karol G, y por ello no se podía perder un concierto de la reguetonera dentro de la gira Strip Love Tour 2022. La actriz colombiana acudió junto con una amiga a la Arena FTX de Miami, seleccionando para la ocasión un atuendo en el que su sostén negro con cintas fue el que más resaltó.

Carmen publicó en su cuenta de Instagram muchos videos que la muestran cantando muchos de los temas de Karol. En varios momentos dejaba de ver el show para reflejar ante su teléfono celular lo emocionada que estaba, y finalmente, con su chamarra dorada anudada por su cintura, se puso de pie y bailó entre las butacas, haciendo sensuales movimientos. El post ya rebasa el millón de likes y lo acompañó con el mensaje: “Ustedes saben lo que esperé este concierto de LA BICHOTA 😍 Y haber vivido esta EXPERIENCIA fue UNA CHIMBA! Que orgullo tu representación @karolg 🇨🇴! ARRIBA LAS MUJERES 💪🏼🔥🍒🌺”.

El programa de televisión “Top Chef VIP” está en su recta final, y Carmen (quien funge como conductora del show) aprovechó para modelar una vez más en los foros. Ella lució espectacular en un minivestido estampado que hizo resaltar sus largas piernas. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

