Las redes destrozaron a Henry Martín por su flojo rendimiento con la Selección de México ante Perú

A nadie le queda duda del explosivo y dulce momento que vive Henry Martín en su carrera futbolística. El delantero acumula 10 goles en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero en la oportunidad que tuvo con la Selección de México en el partido amistoso contra Perú no se vio del todo bien.

El Tri, dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino, no tiene suerte de cara al gol y en general en labores ofensivas, algo que ni el mismo Martín con su gran presente pudo remediar. Para poder ganarle a los peruanos, surgió un centrocampista ofensivo de prestigio como lo es Hirving ‘Chucky’ Lozano para marcar el definitivo tanto de la victoria.

Por redes sociales, los fanáticos no perdonaron al ‘Búfalo’, que contra los incas disputó 54 minutos partiendo de titular, en los que poco peligro generó al arco custodiado por Pedro Gallese.

Henry Martín es un puto muerto.— Héctor Salazar (@hectorsalazar18) September 25, 2022

“Es tronco, no tiene nada que hacer en la Selección”, o “muy infame” fueron algunos de los comentarios por Twitter. También uno que otro que aseguró que Martín ya estaba fuera del Mundial. Creo que ayer Henry Martin quedó fuera del mundial. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️— clark kent👍 (@payasoloco204) September 25, 2022 La única que tuvo fue un cabezazo a 20 mts de la portería— EHJR 💎 (@eliud_rod) September 25, 2022 Si el Tata Martino busca jugar con un delantero más asociativo que finalizador, creo que Henry Martín no es el ideal.



De toda la baraja disponible y aunque les moleste, el delantero que hoy se puede asociar mejor y que además tiene mucho gol es Javier Hernández.— Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) September 25, 2022 Henry Martin, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez no tienen nada que hacer en la selección.— Sergio Villa (@sergio_atv) September 25, 2022

Pero también hubo otro grueso de fanáticos que le echó la culpa al Tata Martino y su idea de juego por la falta de goles y que Martín no haya podido brillar como 9 de El Tri. Así pongan al mejor delantero del mundo, con esta selección no hay generación de jugadas, cualquier delantero necesita de buenos pasadores y en la selección no lo hay ó no hay buena táctica de juego— CLEOPATRA KEOPS (@PayanTarrats) September 25, 2022 El problema no es si lleva 3 o 4 delanteros el problema de Martino es su media cancha no tiene generadores de fútbol pero todo inicia en que a un central que tenía buena salida lo hicieron contención quieren que reciba de frente a su marco se de vuelta y de ahí construya 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️— francisco rios morin (@pacomorin) September 25, 2022 Ya no es tanto el 9

Porque no crean oportunidades

Si hubiera sido Bebote, Raúl, Melli o Chicharo

Hubiera sido lo mismo. No crean oportunidades de gol.— AS J (@Edu_AS55) September 25, 2022 Yo no culpo ni crítico a Henry y ninguno de los otros delanteros lo que esta fallando es el maldito sistema del tata.— Kevin Uribe (@Elkera9330) September 25, 2022

El próximo reto de la selección mexicana será el martes 27 de septiembre contra Colombia en el Levi’s Stadium.

