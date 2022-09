“Por fin me hacen una pregunta así”: Gerardo Martino agradece a reportero y le dice que quiere darle un abrazo

Casi cuatro años tuvo que esperar Gerardo Martino para ser cuestionado de la forma que le gusta, con una pregunta técnica, ya que fue en aquel lejano enero del 2019 cuando llegó al timón de la Selección Mexicana y hasta ahora se le preguntó por algo que lo dejó complacido.

Durante una conferencia de prensa, el reportero Antonio de la Torre, del periódico Frontera de Tijuana, se presentó ante el DT e interrogó al “Tata” sobre dos cosas relacionadas con su esquema.

“¿El cambio de interiores con Luis Chávez y Charly Rodríguez se debe a que contra Polonia y Arabia Saudita son partidos en los que ‘a priori’ se va a tener más el balón? La otra es: ¿usted busca un nueve que sea más asociativo, que sea más definidor?”, expresó el representante del diario tijuanense, algo que el estratega más que responder, alabó.

Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar, te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias”, expresó el “Tata”.

Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Nada que agregar, te iría a dar un abrazo. La próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias", expresó el "Tata".

Finalmente, en un ejemplo del tipo de las preguntas que le hacen reiteradamente y que, al parecer, no le gustan tanto, respondió al cuestionamiento sobre su ausencia en el entrenamiento del viernes pasado con su equipo, en el que, por estrategia, prefirió ver el partido de Argentina contra Honduras, para analizar a su rival del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

“No pensé que eso tendría que tener debate. A veces respirar es motivo de debate, y respirar lo seguiremos haciendo“, explicó.

“El hincha no me quería ver a mí. No digo que no me quieran. Yo firmo camisetas, pero después vienen los jugadores y a mí me sacan la vuelta”, concluyó.

