“Ahora que ya no estoy en el Barcelona puedo decirlo”: Dani Alves respondió al cuestionamiento sobre quién es mejor, si Messi o Cristiano

Refugiado en la Liga MX, Dani Alves se da licencia para platicar de algunas cosas de las que en su paso por España no hablaba, como la pregunta incómoda, pero común, que se le hacía a muchos futbolistas de élite: “¿Quién es mejor, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?”.

“Particularmente, me encanta Cristiano. Ahora que ya no estamos en el Barça vs Madrid, porque siempre parece que no puedes hablar, ahora que ya no estoy, sí puedo hablar”, explicó el lateral brasileño de Pumas de la UNAM a otro exjugador felino, el “Chispa” Velarde, en entrevista para su canal de YouTube.

Inmediatamente después, Dani Alves explicó a detalle su punto y le dio un giro a la pregunta, al decir que se identificaba más con el portugués que con el argentino, quien fue su compañero en el FC Barcelona durante 8 años.

“Si tú hicieras una comparación, yo, como jugador, me acerco más a Cristiano que a Leo. Yo digo que es una identificación más con Cristiano por el hecho del trabajo. Yo fue lo que hice durante toda mi vida: trabajar para poder alcanzar, para llegar a dónde he llegado. No era puro talento. Era talento porcentual, pero lo más grande fue el trabajo. Y eso es lo que hace Cristiano. Tiene talento, sí tiene talento. Pero su trabajo es lo que lo hace competir con Messi y cualquiera. ¿Cómo no voy a respetarlo? Pero, claro, en el Barça y en el Real Madrid se genera esa sensibilidad, acotó.

Finalmente, el integrante de la verdeamarela recordó la época en la que se generó controversia porque parecía que no respetaba al astro portugués.