“Nunca había pasado tanto tiempo sin ganar”: Dani Alves rompió el silencio y se sinceró sobre la eliminación de Pumas

Dani Alves rompió el silencio y ofreció su primera conferencia de prensa desde que llegó a México, en ella dio rienda suelta a sus opiniones sobre Pumas, el fútbol mexicano, sus críticos y la afición en general, entre muchas otras cosas.

Ahora que el equipo universitario fue eliminado del torneo Apertura 2022 y se quedó sin posibilidades de avanzar a la Liguilla, el jugador brasileño no quiso calificar la temporada felina como fracaso y dio sus argumentos, ya que no se considera un fracasado, sino un triunfador.

“El que se rodea de fracaso es fracasado. Tienes que mantenerte al margen de todo eso. Al final no es frustrante, pero decepciona que la gente no valore la oportunidad. La gente está mirando el mundo hacia afuera, pero desde el celular. El mundo de afuera donde está la pobreza, las dificultades, no entendemos cómo funciona”, expresó.

Pese a esto, el lateral de la Selección de Brasil se sinceró y dijo que fue una campaña desconcertante, en la que pasó la racha negativa más larga de su carrera y donde lo mejor es aprender de los errores y trabajar para mejorar.

“Nunca había pasado tanto tiempo sin ganar. Es desconcertante, es obvio que es desconcertante, pero el trabajo arduo está para los que lo puedan hacer, para los demás queda solo opinar; entonces mi trabajo, mi misión es intentar cambiar la mentalidad en ese aspecto“, acotó.

Alves también se dio tiempo para expresar su opinión de la Liga MX, la cual considera que tiene un gran nivel, y sobre los futbolistas aztecas, a los cuales describió como “conformistas”, debido a que en ocasiones se quedan en una zona de confort, pese a tener el talento para seguir creciendo y llegar muy alto.

Siempre dije que el nivel del futbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos (los futbolistas) se creen poco, son un poco desorganizados. La organización del campeonato se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores es muy alto. En Brasil dicen que el nivel de México no es muy alto, pero se enfrentó recientemente al mejor equipo de Brasil (Palmeiras) con un equipo de México (Tigres) y los brasileños no calificaron a la Final del Mundial; entonces es la balanza de donde está el nivel”, manifestó.

“Me gusta mucho los buenos peloteros que tiene México; no se lo creen mucho, se conforman. Es mi sensación, perdón si me estoy equivocando, que la gente es muy conformista. Si está en Europa es porque ahí es la vida, si están en un equipo bueno esa es la vida. No mi amor, la vida es vivir todos los días. Pensando que uno puede ser mejor cada día, en todos los momentos”, continuó.

Finalmente, en cuanto a las críticas que recibe todos los días desde hace varios meses por el mal funcionamiento de Pumas, Dani resaltó que no le afectan, ya que él decide qué tomar de lo que ve y escucha, porque está acostumbrado a recibir comentarios negativos y a demostrar que quiénes lo atacan están equivocados.

“Lo que estoy viviendo (de críticas) es lo que en su momento viví en Sao Paulo, me criticaron, me criticaron y gané los Juegos Olímpicos, porque mi foco está en el objetivo. Yo soy un obsesionado con los objetivos. El futbol es como la vida y la vida lineal, es muerte. Eso no va a cambiar, la cosa es no dejar de luchar, es meterle ganas. La gente no sabe cuál es la receta para ganar, pero de que lleva huevos, lleva huevos“, mencionó.

“El problema hoy del futbol es que mucha gente tiene ese poder en sus manos, tener ese poder de pensar lo que quieran; tienen el poder de hablar lo que quieran, pero se olvidaron de que nosotros tenemos el poder de escucharlos o no; poder estar de acuerdo con ellos o no. Yo prefiero el mundo que hace, el mundo que ejecuta y el mundo que confía en aquello que hace. Pienso que, al final, nosotros estamos en una jungla y tenemos que ser el león, al menos de nuestras vidas. Yo soy el león de mi vida y da igual la jungla que esté, da igual el hambre, yo nunca voy a comer hojas“, concluyó. O maior power do ser humano é sua mente… cuando bem utilizada ela te leva pra onde você quiser ir!!! pic.twitter.com/DsX0HtsBC4— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 17, 2022

