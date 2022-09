“En México yo solo juego en Pumas UNAM”: Dani Alves responde a los rumores de su salida a Tigres UANL o Club América

México y Pumas UNAM vieron como Dani Alves quedó fuera de acción, pero esto no es todo, pues también se vivió como es que un rumor desencadenó la esperanza de los hinchas de Tigres UANL y Club América de contar con los servicios del veterano jugador nacido en Brasil.

Recordemos que hace poco Moisés Muñoz, periodista de TUDN, explicó que Dani Alves saldría del equipo para así llegar a a un equipo de amarillo dentro de la Liga MX, algo que el mismo jugador del cuadro de la UNAM descartó pues explicó que él solo jugará en Pumas y que no se colocará la playera de otro equipo dentro de México.

“En México yo solo juego en Pumas; es el compromiso que yo he asumido, yo no voy a cambiar a Pumas por otro lugar, sí yo me voy seguramente no será a otro equipo de aquí, eso te lo garantizo yo. En el futbol no puedes decir ‘de esa agua no beberé’, pero el futbol, yo sí puedo y yo te digo que no”.

Dani Alves