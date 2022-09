Alexa Dellanos luce su retaguardia en traje de baño y con el agua hasta las rodillas

En poco menos de dos semanas Alexa Dellanos se ha dejado ver en distintos lugares, y tras viajar a Londres ahora se encuentra en Las Vegas, compartiendo con sus fans unas fotos en las que aparece en la piscina y con el agua hasta las rodillas, usando un traje de baño verde que resaltó sus caderas. Ella escribió junto a las imágenes la palabra “multidimensional”.

La influencer de moda y estilo de vida se mostró en el lobby del hotel donde se hospedó, usando un top negro lleno de agujeros con el que lució al máximo su minicintura. Ya en su habitación asumió una misma pose tanto en la recámara como en el baño, presumiendo en todo momento un perfecto maquillaje.

Alexa Dellanos no ha dado a conocer hasta ahora un nuevo proyecto profesional, pero a pesar de ello sus seguidores en Instagram aumentan, con una cifra que va acercándose a los 10 millones. Mientras tanto, publicó un video en el que aparece durante una sesión de fotos usando un ajustado vestido blanco. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

