Alexa Dellanos se recuesta a tomar el sol, presumiendo sus caderas en un traje de baño de corte alto

El verano está a punto de terminar, pero Alexa Dellanos es una de las personas que lo ha disfrutado al máximo. En su más reciente publicación de Instagram ella aparece recostada en un camastro y tomando el sol, usando un ajustado traje de baño amarillo de corte alto que resaltó sus caderas y minicintura (las imágenes ya cuentan con más de 265,000 likes).

La bella influencer de moda y estilo de vida ya se encuentra de regreso en California, pero estuvo varias semanas en las Bahamas trabajando en contenido para sus redes sociales. En otras imágenes que encantaron a sus fans y que rebasaron el medio millón de likes ella posó montada en un jet ski, usando un microbikini y luciendo su retaguardia; además, escribió como complemento el texto “¿a dónde me llevas? 🌴”

Una de las grandes satisfacciones para Alexa Dellanos en este reciente viaje fue que obtuvo su primera portada de la revista Harper’s Bazaar, y en sus páginas pudo explotar al máximo su faceta de modelo. Sus casi 10 millones de seguidores en Instagram están acostumbrados a verla luciendo bikinis y trajes de baño, pero en la publicación lució muy elegante usando vestidos de noche en varios colores. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

También te puede interesar:

-Saliendo del baño, Alexa Dellanos presume sus atributos y cubre su cuerpo tan sólo con una toalla

-Alexa Dellanos expone su retaguardia al meterse al mar, usando minúscula tanga