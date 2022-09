Cristián de la Fuente habla del video donde aparece besando a una mujer que no es su esposa y acepta: “Cometí un error”

El actor de origen chileno, Cristián de la Fuente da la cara al escándalo que enfrenta por infidelidad, todo luego de que saliera a la luz un video en el que aparece besando a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro, con quien sostiene un matrimonio de 20 años y en el que procrearon una hija.

La tarde del pasado lunes 26 de septiembre el programa Primer Impacto dio a conocer la existencia de un video en el que se observa al actor Cristián de la Fuente abrazando y besando apasionadamente a una mujer que, a decir de las imágenes, no se trata de su esposa y madre de su hija Laura. Según se narra en el mismo, el encuentro habría sucedido el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única ubicado en la Ciudad de México, lugar en el que también se encontraba el actor Juan Soler.

Tras la filtración de dicho material, el actor rompió el silencio y a través del programa ‘En Casa Con Telemundo’ confirmó que sí es él quien aparece en la grabación, además de aceptar que cometió un error, pues la mujer se le acercó y él se dejó llevar por el momento.

“Cometí un error. Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”. Cristian de la Fuente

Asimismo, destacó que todo sucedió al calor de las copas, por lo que está consciente de lo sucedido y está muy arrepentido del dolor que le está causando a toda su familia.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, añadió el protagonista de exitosas telenovelas como ‘Sueño de Amor’, ‘En Tierras Salvajes’ y ‘Amor Bravío’. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo)

Y aunque no se sabe en qué terminará esta historia, una de las primeras reacciones de la actriz y modelo Angélica Castro habría tenido tras la divulgación del video, fue que ya dejó de seguir al actor en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa)

