Humberto Zurita y Stephanie Salas tendrían un nuevo romance, confirma Sylvia Pasquel

Los rumores de un posible romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita suenan cada día con más fuerza, y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha salido a desmentir o confirmar dicha noticia, la que al parecer ya está informada de esta nueva pareja del espectáculo es Sylvia Pasquel, quien dio a entender que el noviazgo de su hija es una realidad.

Durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, la actriz Sylvia pasquel fue cuestionada acerca del supuesto noviazgo entre su hija y el actor Humberto Zurita, a quien aseguró todavía no le han presentado formalmente, pero tiene excelentes referencias pues incluso se desvivió en halagos hacia él, asegurando que lo conoce desde hace muchos años.

“Está guapetón, como no. No me han presentado. Conozco a Humberto de toda la vida, hemos trabajado infinidad de veces, conocí a Christian también, conozco a sus hijos desde chiquitos. Es un tipo sensacional, culto, preparado, guapo, caballeroso, respetuoso la prueba está en que tuvo una relación muy bonita con su esposa, estable y de respet”, dijo.

Sin embargo, lo que habría confirmado dicha relación fue que la hermana de Alejandra Guzmán aseguró sentirse feliz de que Stephanie Salas tenga en su vida a una persona como el viudo de Christian Bach.

“Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él. Yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno”. Sylvia Pasquel

Pero no solo eso, sino que también elogió la gran pareja que forman, pues la nieta de Silvia Pinal también es una mujer muy valiosa.

“Es un tipazo, si es verdad que andan juntos y que hay una relación, pues qué bonito, porque mi hija también es una mujer maravillosa, guapa. Hacen una pareja muy bonita, ojalá sí”, añadió la actriz y productora.

Cabe destacar que hace unos días, el actor de 67 años recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía de la madre de Michelle Salas, despertando aún más las especulaciones en torno a la idea de que se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor tras la muerte de la actriz Christian Bach, quien fue su esposa por casi 30 años y falleció en febrero de 2019.

