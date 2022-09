Thalía llora conmovida luego de ver “Top Gun: Maverick”, presumiendo ser una gran fan de Tom Cruise

Cuando Thalía inició su carrera en 1986 estaba de moda la película “Top Gun”, y ahora compartió en sus historias una serie de videos en los que aparece en el gimnasio de su casa viendo la secuela de ese filme (“Top Gun: Maverick”), llorando de emoción y diciendo que desde hace muchos años es una “fan de huso colorado” del actor Tom Cruise.

“No, cañón, ya le regresé dos veces al final, voy a regresarle una tercera y tal vez una cuarta vez, esto es demasiado para una fan de hueso colorado de ‘Top Gun’” dijo la cantante mexicana mientras se ejercitaba en la caminadora: “Sí, ya sé, me tardo en ver las películas, no me importa, pero las veo ¿estás de acuerdo?”

Conmovida, Thalía lloró durante las escenas culminantes de la película y exclamó: “No puedo con el final, es todo épico, ¡épico!”, dejando de hacer sus rutinas de ejercicios. Tal fue su obsesión con “Top Gun- Maverick” que posteriormente compartió una fotografía del personaje de Cruise -Pete Mitchell-, la cual editó para colocarse junto a él, con la canción de Kenny Loggins “Danger zone” como fondo musical.

También te puede interesar:

-Thalía advierte a sus seguidores sobre unos estafadores en sus redes sociales

-Así es la espectacular suite de Miami donde Thalía celebró su cumpleaños 51