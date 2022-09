Trabajadores de limpieza de Los Ángeles, víctimas de robo de salarios durante años, recibieron pagos por sueldos atrasados

Un grupo de trabajadores de limpieza de Los Ángeles, que fueron víctimas de robo de salario durante años, recibieron este lunes miles de dólares en sueldos atrasados después de una investigación exhaustiva de la oficina del Comisionado Laboral de California y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, entre otras agencias.

La empresa de limpieza acusada de robo de salario que tiene su sede en el área de Koreatown comenzó a ser investigada por las autoridades laborales en el año 2016. Sin embargo, se estima que durante décadas se presentó el delito laboral.

Más de una docena de trabajadores que fueron víctimas de robo salarial llegó seis años después con un cheque como pago.

“Los cheques son bien merecidos”, dijo el Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara.

El comisionado distribuyó entre los trabajadores de limpieza $240,000 dólares de los casi $500,000 dólares que fueron recuperados.

Entre las víctimas estaba la hispana Edith López, una trabajadora de la limpieza en Los Ángeles que, aseguró, fue obligada por la empresa “Pacific Cleaning Commercial” de Koreatown a trabajar doble turno, uno completo y otro medio, por el mismo sueldo.

“El primer turno terminaba a las 5 de la tarde, mi segundo entraba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche”, dijo López, quien aseguró ser víctima de robo salarial.

Otro trabajador hispano, Gregorio Cruz, mencionó que nunca le pagaron horas extra.

“Dos veces me pagaron ‘overtime’ y en la tercera, ¿por qué no? (La empresa) me dijo que no estaban pagando tiempo extra y así quedé, y siguieron pagando igual”, dijo Cruz.

Según la Comisionada Laboral de California, Lilia García- Brower, la empresa de limpieza “Pacific Cleaning Commercial” fue hallada culpable de 16 delitos relacionados con el robo de salario y evasión de impuestos, entre otros.

Los investigadores laborales señalaron que, durante 20 años, decenas de empleados habrían sido víctimas de la empresa con esta práctica ilícita.

El fiscal George Gascón estimó que anualmente miles de personas en el Condado de Los Ángeles son víctimas de este crimen laboral.

“Sabemos qué hay más de $1 mil millones de dólares al año que en el Condado de Los Ángeles sólo son robados a los trabajadores”, declaró Gascón.

Las autoridades afirmaron que las empresas que no clasifican a sus empleados como contratistas generalmente suelen pagar con cheques que no muestran el total de horas trabajadas.

El tiempo extra, seguro de compensación y las deducciones estatales y federales, como en este caso, de no ser pagados, se debe presentar una denuncia ante la oficina del comisionado laboral sin importar el estatus migratorio.

