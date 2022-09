Bobby Pulido nominado a Latin Grammy se confiesa: “Ser tejano y poder triunfar a nivel internacional es muy difícil”

“Ser tejano y poder triunfar a nivel internacional es muy difícil”, confiesa Bobby Pulido, quien después de haberse tomado 9 años para sacar un EP, lo hizo y ‘Para Que Baile Mi Pueblo’ recibió una nominación a ‘Mejor Álbum de Música Tejano’ en los Latin Grammy 2022.

En exclusiva hablamos con el cantautor que en estos 27 años de carrera mantiene el mismo amor a su música como a su público. Defendiendo la música artesanal, pero tomando lo mejor de la nueva era, como ser dueño de su propia carrera y destino.

Y confiesa que, aunque la era digital lo acerca al público, nada supera un abrazo, una charla y una foto con sus fans.

-Han pasado 9 años hasta que te decidiste a volver a sacar un disco, y ya te llevas una nominación a los Latin Grammy.

Bobby Pulido: De repente sí sacaba aquí o allá una canción, pero ya dije: “Voy a sacar 5 temas en EP”, y sí tuvimos la dicha de ser nominados para el Latín Grammy, esta canción ‘Para Que Baile Mi Pueblo’, de un argentino que se llama Aníbal Pastor, excelente compositor, productor. Esa canción la había grabado Guardianes Del Amor hace 22 años, pero en un estilo que era muy colombiano, muy vallenato. El mensaje de la letra basicamente es que la música nos une, no importa si eres rico o pobre, la música mueve a todos.

Bobby Pulido. Foto: Bobby Pulido INC

–Tú siempre buscaste unir a los de aquí y los de allá, ¿cuán importante era para ti?

Bobby Pulido: Pues es importante porque al principio de mi carrera, yo soy de acá, de Endimburg, un pueblo de Texas, aquí estamos pegados a la frontera con Reynosa… En en la película de Selena, cuando el gran James Edward Olmos estaba diciendo ahí en la película, es más difícil para el texano porque no eres ni de aquí, ni de allá… No eres mexicano y también no eres gringo, porque los americanos anglosajones aquí en Texas, a mí me ven como un hispano. Ser texano y poder triunfar en esto como la música, ya a nivel internacional, es muy difícil hasta me atrevo a decir más difícil que cualquier otro género.

Me costó mucho trabajo, especialmente porque nosotros los texanos hablamos principalmente en inglés y porque vamos a la escuela, en las escuelas es puro inglés, inclusive en la primaria a nosotros en ese entonces te daban manotazos si hablabas español porque los maestros no querían escuchar español… Nos ha limitado mucho en la manera de promover nuestra música, de hacerla y sí nos cuesta doble trabajo pero está bien.

–¿Qué pasa con tus hijos? ¿cómo defiendes con ellos los dos idiomas?

Bobby Pulido: Bueno es es algo complicado, yo estuve casado 17 años en con mi primera esposa, ella es texana y principalmente también habla inglés, entonces mis hijos con ella no dominan mucho el español… El más chiquito, es Rodrigo, mi esposa actual es del DF, es mexicana y le habla 100% en español, entonces obviamente él va a ser mucho más bilingüe que mis otros hijos, que sus hermanos, yo les hablo en los 2 idiomas.

-¿Cómo ves la aceptación de los latinos dentro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que fuiste parte de ese proceso?

Bobby Pulido: Yo he visto evolucionar. Cuando empecé, fui a hacer promoción en California, allí siempre ha sido un mercado no México, ‘Méxicano plus’, yo creo hasta más orgullosos de sus raíces mexicanas que en los mismos mexicanos viviendo en México, son nacionalistas a morir. Siendo Pocho, no me pelaban muy bien, y me acuerdo de una entrevista, con un locutor de radio, que me dijo: “¿tú no hablas bien el español, verdad?, principalmente hablas el inglés”…

La verdad no dominaba muy bien español en ese entonces… Como lo dijo de una forma despectiva, y le dije: “¿Tú tienes hijos?, tus hijos van a ser Iguales que yo”… Ya después escuchabas una Jenni Rivera hablando en inglés, Lupillo Rivera, los chavos de Montes de Durango.

Bobby Pulido. Foto: Bobby Pulido INC

-Acabas de sacar un EP, ¿Te gusta esta onda de ir sacando canciones y probar, o extrañas esto de la preparación y lanzamiento del disco con todos los temas?

Bobby Pulido: Me gusta ciertas cosas de antaño, y también me gustan ciertas cosas nuevas. Yo creo que es un arma de dos filos. Anteriormente tú grababas un disco, y no sabías cuál canción iba a gustar, no tenías la menor idea, se metían mucho las disqueras a lo que ellos decían se va a promover esto y tú no tenías voz, ni voto, porque ‘los expertos’ eran ellos… Lo que sí me gustaba mucho de ese entonces era como la música se grababa, no existía la música digital. Hoy en día se graba gigital y pueden editarte y hacerte escuchar lo más bonito que te imaginas. Hoy en día hay muchos que no cantan, y es truco del estudio. En ese entonces, cuando uno grababa, grababas con el grupo todo, y tenías que estar todos en la misma página para que se escuchara bien. Hoy en día no, nadie tiene que estar ahí, no más tú y grabas con una pista y los demás ya vienen después, y no me gusta eso.

Pero lo que me gusta de hoy en día, es cómo podemos promover nuestra música, porque ya le quitas el poder, ya no son los los dueños de tu destino, como antes era la radio y las disqueras, hoy en día la gente puede seleccionar lo que quieren escuchar con las plataformas digitales, y no tiene escuchar lo que el programado dice que sí tiene que escuchar.

-¿Qué descubriste en esta nueva era de la inmediatez y la cercanía con el público?

Bobby Pulido: Tú puedes tener comunicación virtual, pero la verdad no se compara con ese contacto de verlos cara a cara, tomarte una foto es algo muy distinto… Fue lo más difícil estando en el COVID donde no podías acercarte a nadie… Llegué a ser hasta un concierto en línea, que la verdad pues no se sintió nada porque era lo que había… No se compara para nada y no es buen sustituto para lo que es en un show en vivo, escuchar la gente corear, escuchar los gritos o sea verlos, esa es otra cosa.

-¿Cómo te preparas para un concierto?

Bobby Pulido: El día del evento no me gusta hablar con nadie, no me gusta tener contacto con nadie, me vuelvo muy antisocial, yo creo que de alguna manera estoy visualizando lo que quiero hacer esa noche, conservando la energía. Un público muy grande te chupa la energía, entonces por eso a veces después del show terminó agotado, estoy muerto pero dejó todo ahí, entonces.

-¿Qué le dices al público que durante estos 27 años ha estado contigo? los que se van sumando en el camino, y los que nunca te abandonan.

Bobby Pulido: Gracias, sé que y más hoy en día, hay muchísimas opciones, ya todo está diluido, ya no son no sé 10 estaciones televisión, hay 300, ya no hay estaciones de radio, hay plataformas digitales, hay mucho más artistas que había anteriormente, entonces el poder estar aquí, seguir haciendo esto, y realmente por el gusto de la gente, que me permiten seguir haciendo esto, muchas gracias.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Bobby Pulido denuncia que su “caída en el escenario” es “fake news”

•El mundo grupero llora la muerte de Emilio Navaira

•Selena Quintanilla sigue presente a 20 años de su muerte