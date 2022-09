Mercedes-AMG C 63 SE PERFORMANCE 2024 llegará con tecnología de Fórmula 1

Una de las ventajas de Mercedes-Benz en el mercado automotriz es su participación en la Fórmula 1. Además de participar, dominó una era entera desde 2014 a 2021, lo que se traduce en años y años de investigación, desarrollo y adaptación de tecnologías que se utilicen en los modelos de producción de calle.

En 2021, Lewis Hamilton perdió el título de forma agónica ante Max Verstappen durante el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año. Sin embargo, aquel suceso no opaca el dominio de Mercedes en esa temporada, pues a pesar de la pérdida del británico lograron adjudicarse el campeonato de constructores (equipos).

Con victorias o derrotas, siempre se puede obtener la mejor información de la máxima categoría del automovilismo mundial. Ejemplo de ello es el Mercedes-AMG C 63 SE PERFORMANCE 2024, vehículo que contará con tecnología turbohíbrida directamente extraída de la F1.

El Mercedes-AMG C 63 SE PERFORMANCE 2024 cuenta con un modo de conducción específico que mejora la sensación de manejo. Crédito Mercedes-AMG

No será el primer Mercedes en hacerlo, dado que el Mercedes-AMG C 43 2023 y Mercedes-AMG One también cuentan con esta particularidad, pero desde ya determina la tendencia en que cada vez más se verán autos con este tipo de tecnología hasta que la electrificación se apodere al 100% de la marca alemana.

Mercedes-AMG C 63 SE PERFORMANCE 2024: Características

La entrega de potencia y acumulación de par se producen de forma espontánea y sin demora: como en la Fórmula 1. También, cuenta con apoyo eléctrico del turbocompresor de gases de escape que erradica el retraso del turbo del motor de combustión, mientras que el el motor eléctrico ubicado en el eje trasero empuja con fuerza desde cero.

La unidad de potencia es turbohíbrida. El motor eléctrico obtiene energía de una batería de 400 voltios desarrollada por AMG de forma exclusiva, combinándose con el motor de combustión interna para producir 671 caballos de fueza y 752 libras-pie de torque.

Gracias a la tracción integral totalmente variable AMG Performance 4MATIC+, se transfiere la potencia y se añade un modo de conducción Drift para mejorar la sensación de conducción sobre la carretera.

“Con el C 63 SE PERFORMANCE abrimos un nuevo capítulo en la historia de nuestra marca. Incluso 55 años después de la fundación de nuestra empresa, en AMG seguimos demostrando el coraje y la voluntad de hacer realidad las cosas creativas y especiales”, aseguró Philipp Schiemer, presidente del consejo de administración de Mercedes-AMG.

