Una de cada cuatro familias del sur de California no pueden pagar facturas por el servicio de energía, revela encuesta

Una de cada cuatro familias del sur de California no pueden pagar sus facturas de energía en su totalidad al menos una vez en el último año, reveló la Encuesta del Pulso de los Hogares de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

La encuesta indicó que más de un tercio de los hogares en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino se vieron en la necesidad de reducir sus necesidades básicas, como alimentos o medicamentos, para solventar sus pagos.

El estudio indicó que el 24% de los residentes mantuvo su hogar a una temperatura que consideró insalubre o insegura.

United Way of Greater Los Angeles tiene acercamientos con SoCalGas y Southern California Edison para ofrecer asistencia a quienes necesitan ayuda. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles también tiene considerados programas de asistencia financiera para sus clientes.

Históricamente, los residentes más afectados son de bajos ingresos, así como los hogares latinos y de familias de raza negra.

Alrededor del 39% de las familias que tienen ingresos menores de $50,000 dólares no pudieron pagar sus facturas de servicio eléctrico en su totalidad por lo menos una vez durante el último año, en comparación con el 5% de los residentes que tienen ingresos de $150,000 dólares o más.

El 34% de las familias hispanas no tuvieron fondos para pagar el servicio de energía eléctrica, mientras que las familias blancas y asiáticas fue del 15% y 13%, respectivamente.

“Tuvimos la pandemia, la gente tenía inseguridad laboral, pérdida de empleo, inseguridad de vivienda, muchas cosas se unieron”, expresó una de las directoras de United Way Greater Los Ángeles, Norma Rodríguez.

“Y esas personas son las más afectadas ahora, ya que están tratando de recuperarse económicamente. Combine eso con la inflación, el aumento de los precios de la gasolina, es una tormenta perfecta para esas comunidades”, agregó.

Además, la ola de calor también llegó a empeorar la situación.

Durante la reciente ola de calor que sucedió a principios de septiembre, California experimentó una alta demanda de energía eléctrica.

Sin embargo, los precios se elevaron aún más durante esa etapa, con precios de electricidad que eran más del doble de lo que eran durante el mes de agosto.

Las obras públicas del Condado de Los Ángeles no cerrarán ni cortarán los servicios para los clientes que no pueden pagar sus facturas al menos a partir del 27 de septiembre de 2022. Sin embargo, como sucedió durante la pandemia, la política no será para siempre.

