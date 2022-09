Andrés García comparte su última voluntad: que en su funeral suene una canción de Juan Gabriel

El galán del cine de oro mexicano Andrés García sigue dando de qué hablar gracias a su delicado estado de salud. Y es que cada vez son más los videos que el famoso comparte a través de su canal de Youtube, en donde ha manifestado que probablemente ya esté llegando a sus últimos días.

No podemos olvidar que dichas complicaciones luego de sufrir una fuerte caída que lo llevó a ser hospitalizado por varios días y ahora a mantenerse en reposo absoluto.

“Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, detalló la esposa de García.

No obstante, el actor nacido en República Dominicana ya reaparecido en redes sociales con un video en el que no solo explica los padecimientos que comprometen su salud, también da a conocer su última voluntad.

De acuerdo con Andrés García, sus restos deberán ser cremados y enterrados junto a los de su padre en Acapulco. No obstante, esa no es la única de las peticiones que ha hecho para su funeral.

Aunado a ello, en el mismo video el protagonista de cintas como “El Garabato” y “Viaje de Generación” reveló que desea que el día de su funeral suene la famosa canción ‘Amor eterno’, del cantautor mexicano Juan Gabriel.

Si bien la noticia cayó de sorpresa al público, es del conocimiento de muchos que ‘El Divo de Juárez’ y el galán de televisión mantenían una buena relación a amistosa. Incluso, se ha llegado a especular que pudieron haberse encontrado en el puerto de Acapulco en reiteradas ocasiones, pues ambas estrellas pasaron mucho tiempo en dicho destino turístico.

