Anitta presume su cuerpo sentada en un banco, como parte de la promoción a su perfume

Foto: Matt Winkelmeyer for iHeartRadio / Getty Images

Anitta tiene mucho éxito a nivel mundial como cantante, pero también es empresaria, y una de sus prioridades es la campaña de su perfume Puzzy. En su cuenta de Instagram ella publicó una foto en la que aparece sentada en un banco, luciendo su cuerpo y sosteniendo en una de sus rodillas una botella de la fragancia. La imagen lleva hasta el momento más de 758,000 likes.

Conocida por sus sensuales atuendos la cantante brasileña acaparó las miradas hace unos días gracias a unas fotos que la muestran posando junto a un auto deportivo, usando un body negro y unos jeans con un original diseño en el que destacan varias partes transparentes, y con los que lució su retaguardia; el mensaje que escribió junto a su post fue: “Demasiado sexy para quedarse en casa”.

Recientemente fueron anunciados los artistas y grupos nominados al premio Latin Grammy 2022; Anitta compite en dos categorías -Grabación del Año y Mejor Interpretación de Reggaetón-, por lo que expresó su felicidad a través de una publicación de Instagram con su imagen: “Muy feliz de estar nominada en dos categorías del Latin Grammy de este año. Los veo allá”. La entrega de los premios será el 18 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

