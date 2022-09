Khloé Kardashian explica por qué se negó a casarse con su ex Tristan Thompson

La estrella televisiva Khloé Kardashian no quiere saber nada de la vida personal o profesional de su expareja Tristan Thompson, al margen de la necesidad de organizarse para la crianza de sus dos retoños en común. La celebridad ha sacado parcialmente al deportista de su vida desde que, hace unos meses, el astro de la NBA volviera a serle infiel, en esta ocasión con la entrenadora Maralee Nichols, quien se quedó embarazada y dio a luz a un varón que el deportista no quiso reconocer como suyo en un primer momento.

Sin embargo, en el último episodio del nuevo reality familiar ‘Las Kardashian’, la también diseñadora no ha tenido reparo en sincerarse sobre una etapa muy diferente de su ya extinta relación. A principios del año 2020, antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus, el que fuera jugador de los Boston Celtics hincó la rodilla para pedirle matrimonio a la socialité, una proposición que le hizo sentir muy “incómoda” y de la que prefirió no informar a su familia.

Esa reacción emocional era del todo comprensible, ya que en los meses anteriores y también posteriores a la llegada de la pequeña True, primogénita de la pareja y nacida en abril de 2018, Tristan había estado coqueteando con numerosas mujeres y con algunas de ellas llegó a mayores. La gota que colmó el vaso, por primera vez, se derramó en enero de 2019, cuando Tristan compartió un apasionado beso con una amiga de Kylie Jenner, hermanastra de Khloé, durante una fiesta organizada en su propia casa. Después de que saliera a la luz esa enésima tropelía, Jordyn fue rápidamente apartada del círculo más cercano a la joven empresaria.

“Le dije que no me sentía cómoda aceptando su proposición, porque no era algo que me emocionara contar a mi familia. Le dije: ‘Necesito estar segura de que estamos en una relación completamente diferente, porque quiero poder estar orgullosa de decir a los demás que me he prometido’. Y sé que tuvo que ser hiriente para él escuchar eso de mi boca. Pero era la verdad, nunca voy a aceptar falsas esperanzas ni las quiero dar. Y eso es lo que le dije”, ha reflexionado Khloé sobre un hipotético enlace que, afortunadamente para ella, nunca se materializó.

También te pueden interesar:

–Tristan Thompson se junta con una estrella de OnlyFans mientras Khloé Kardashian presenta a su segundo bebé

–Khloé Kardashian se avoca a su nuevo bebé y olvida infidelidad de Tristan Thompson

–Khloé Kardashian le da la espalda a la cámara y conquista con su voluptuosa figura